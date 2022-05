Euro Truck Simulator 2 blocca il lancio del pacchetto di espansione a tema russo a causa della guerra

Euro Truck Simulator 2 ha sospeso un pacchetto di espansione a tema russo – che avrebbe dovuto essere lanciato a breve – a seguito della terribile invasione dell’Ucraina da parte di Putin e del suo paese. La sospensione è stata annunciata dallo sviluppatore in un post sul blog, che ha dichiarato che «con così tante persone che soffrono, abbiamo deciso di astenerci dal rilasciare il DLC» cioè di aver annullato il prossimo rilascio del pacchetto DLC Heart of Russia «in modo che non sia percepito in alcun modo come a sostegno o tolleranza dell’aggressione». Euro Truck Simulator 2 è diventato subito famoso sin dalla sua nascita nel 2012, portando il suo sviluppatore ad implementarlo con molti DLC importanti negli anni a seguire. Questi pacchetti hanno esteso la mappa del game e aggiunto nuovi paesi in cui le persone avrebbero potuto giocare a guidare. SCS, a marzo 2021, aveva dichiarato che anche se l’espansione di Heart of Russia non avrebbe permesso ai giocatori di guidare in tutto il paese, avrebbe comunque puntato a raggiungere «l’alto fiume Volga». Parti limitate della Russia erano già disponibili nel gioco grazie alla sua precedente espansione Beyond the Baltic Sea.

Leggi anche > Tra blocco social e difficoltà a informarsi, ecco come si vive adesso in Russia

Euro Truck Simulator 2 sospende il lancio del suo nuovo pacchetto a tema Russia

Lo sviluppatore scrive che l’espansione Heart of Russia era stata programmata in circa sei-otto settimane per essere lanciata il 24 febbraio, giorno in cui Putin ha invaso l’Ucraina. All’inizio, la società aveva affermato di aver partecipato ad alcune campagne di beneficenza a favore a enti per gli aiuti umanitari e, poco dopo, la stessa decideva di donare tutti i proventi delle sue vendite del suo DLC ucraino Paint Jobs Pack, che ora ha venduto più di 85.000 copie. Alla fine, però, lo sviluppatore è stato costretto a sospendere del tutto il prossimo lancio del pacchetto di espansione della mappa a tema russo: «Quando sviluppiamo i nostri giochi cerchiamo di essere il più apolitici possibile, in un modo che protegge il pubblico dei giocatori globali dalle controversie quotidiane», scrive lo sviluppatore, che aggiunge «Ci piace molto l’idea che la nostra passione condivisa, per una simulazione di camion, permetta alle persone di connettersi, di fare una visita virtuale in pace in un paese vicino e di godersi un hobby che condividiamo comunemente, piuttosto che permettere a qualsiasi cosa di dividere di impostare noi a parte. Ma dal momento che il nostro DLC, Heart of Russia, riguarda direttamente la Russia e con così tante persone che soffrono, abbiamo deciso di astenerci dal rilasciare il DLC». Nella parte finale del post sul blog, SCS lascia una finestra aperta per il rilascio del DLC in futuro: «Quando arriverà il momento per l’Ucraina di ricostruire e guarire, allora cercheremo di trovare un modo per il nostro DLC Heart of Russia di svolgere qualsiasi ruolo possibile in quel processo di guarigione, per tutti».

Questo è l’intero comunicato dello sviluppatore pubblicato sul blog: «Il 24 febbraio 2022, al nostro team di Heart of Russia mancavano circa 6-8 settimane per completare il lavoro sull’attesissimo nuovo DLC. Ci siamo sentiti tutti davvero bene riguardo al risultato; sono stati investiti molti sforzi per rendere questa nuova regione davvero fantastica nel gioco. Eravamo assolutamente sicuri che la nostra comunità, specialmente quella russa, l’avrebbe davvero apprezzato. Poi, all’improvviso, il mondo intero è stato scosso dalla notizia che l’Ucraina era stata invasa dalla Russia. Eravamo sotto shock. Con profonda preoccupazione abbiamo seguito le notizie sulla guerra e ci siamo subito resi conto che dovevamo fare qualcosa per aiutare coloro che stavano soffrendo. Immediatamente, abbiamo iniziato a contribuire a diversi enti di beneficenza fornendo aiuti umanitari all’interno del territorio dell’Ucraina e assistenza a coloro che stavano evacuando. Successivamente, con la gentile partecipazione della #BestCommunityEver, abbiamo ulteriormente aumentato le donazioni contribuendo con tutto il ricavato delle vendite del DLC ucraino Paint Jobs Pack. È incredibile vedere che, ad oggi, oltre 85.000 di voi hanno deciso di acquistarlo e contribuire a questa nobile causa. Grazie! Tuttavia, ora il DLC Heart of Russia stava affrontando molte incertezze. Ci siamo posti molte domande, anche ovvie. Riusciremo mai a pubblicare il DLC Heart of Russia? Dovremmo anche finire il lavoro? Da allora, abbiamo finalmente consolidato i nostri pensieri. Quando sviluppiamo i nostri giochi, cerchiamo di essere il più apolitici possibile, proteggendo il pubblico globale dei giocatori dalle controversie quotidiane. Ci piace molto l’idea che la nostra passione condivisa, per una simulazione di camion, consenta alle persone di connettersi, di fare una visita virtuale in pace in un paese vicino e di godersi un hobby che condividiamo comunemente, piuttosto che permettere a qualcosa di divisorio di crearci a parte. Ma poiché il nostro DLC, Heart of Russia, riguarda direttamente la Russia, e con così tante persone che soffrono, abbiamo deciso di astenerci dal rilasciare il DLC in modo che non sia percepito in alcun modo come a sostegno o tolleranza dell’aggressione. Crediamo fermamente che ci sia speranza che l’orgoglioso popolo ucraino prevalga e che le sofferenze finiscano per tutti. L’ingiustizia non può e non deve vincere. E, quando arriverà il momento per l’Ucraina di ricostruire e guarire, allora cercheremo di trovare un modo per il nostro DLC Heart of Russia di svolgere qualsiasi ruolo possibile in quel processo di guarigione, per tutti. Lavoriamo insieme e viviamo nella speranza che i giorni della disperazione e del dolore finiscano presto».