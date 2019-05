Da oggi le nuove banconote da 100 e 200 euro: potranno essere lavate e stirate

Il timore di aver lasciato i propri soldi nelle tasche dei pantaloni o delle giacche messe in lavatrice è una delle ‘ansie’ che attanaglia l’essere umano. Una volta bagnate, insaponate e centrifugate, infatti, quelli che potevano essere 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro (quelle da 500 sono state abolite qualche tempo fa) ci si ritrova con in mano della carta straccia e senza valore. Da oggi, però, la situazione cambierà perché la Banca centrale Europea ha messo in circolazione delle nuove banconote resistenti all’acqua e alle alte temperature. Si tratta, però, solamente di quelle da 100 e 200 euro.

Sarà l’ultima novità con la firma di Mario Draghi, il cui mandato alla Bce scade nell’ultimo trimestre di quest’anno. Una scelta che rientra sotto una logica di minor impatto ambientale, rendendo le banconote più resistenti, meno deperibili e che, dunque, prevede un costo inferiore di stampa della moneta per sostituire quelle rovinate e inutilizzabili sul mercato. Cambiano i materiali, ma anche le dimensioni. La loro misura, infatti, sarà inferiore di 5mm rispetto alle precedenti, equiparandosi a quella delle banconote da 50 euro.

Le nuove banconote da 100 e 200 euro

I nuovi materiali dovrebbero garantire una maggiore sicurezza e una minore possibilità di falsificazione e contraffazione. Sulle nuove banconote c’è un ologramma che compare nella parte superiore della solita striscia argentata. Muovendolo, per effetto dei giochi di luce, compare il simbolo dell’euro che ruota attorno al numero. Anche i caratteri delle scritte sulle banconote cambiano: più marcati e netti rispetto alle precedenti.

Un favore all’ambiente (agli sbadati e ai disordinati)

La Banca Centrale Europea ha fatto stampare circa tre miliardi di queste nuove banconote. Circa 700 milioni sono del valore di 200 euro, di colore giallo; le restanti 2,3 miliardi sono verdine e hanno il valore di 100 euro. Il tutto con nuovi materiali che consentiranno anche ai più sbadati di non essere in ansia per averle dimenticate in tasca e ai più disordinati, che stropicciano le banconote, di poterle stirare per farle tornare perfette. Come appena stampate.

(foto di copertina: Alfredas Pliadis/Xinhua via ZUMA Wire)