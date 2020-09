Ester Expósito di «Elite» e le altre star che hanno rubato la scena al Festival di Venezia

Ester Ester Expósito, che interpreta Carla nella popolarissima serie di Netflix Elite, è tra le giovani star che hanno rubato la scena durante il red carpet della 77esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La star spagnola è arrivata in laguna nel primo pomeriggio di ieri e ha conquistato i suoi fan più accaniti e molti altri sui social con i suoi outfits e i suoi sorrisi.

Al suo arrivo a bordo della tradizionale imbarcazione, Expósito, classe 2000, indossava un abito firmato Etro. Per la sua prima apparizione sul prestigioso red carpet di Venezia77, invece, ha indossato un lungo abito bianco che ha fatto molto parlare su Twitter.

Ester Expósito è la figlia sperduta di Afrodite pic.twitter.com/LFHCW6VB5u — irene🌺 (@dejaatellevar) September 2, 2020

Ester Expósito e le altre star protagoniste della prima giornata di Venezia 77

Il 2 settembre è stata la prima giornata della prestigioso festival, quest’anno in una versione un po’ diversa che si è adattata alle norme per la prevenzione del Covid-19. Oltre all’attesa apparizione di Ester Expósito come ospite, il primo festival al mondo a partire post-lockdown si è distinto per i premi e i film in gara. Quest’anno, la presidentessa della giuria è la pluripremiata attrice australiana Cate Blanchett.

Blanchett si è già distinta per le dichiarazione rilasciate poco prima l’inizio del festival quando ha detto di voler esser chiamata attore e non attrice, sostenendo la proposta del Festival di Berlino di avere un unico premio per “miglior attore” senza la divisione di genere.

«Sono di quella generazione in cui il termine attrice era visto con senso peggiorativo. Quindi pretendo l’altro termine», ha detto Blanchett, che è a capo della giuria in un anno in cui ci sono più nominate donne che mai.

Ad aprire la mostra è stato il film «Lacci» di Daniele Luchetti. L’attrice Tilda Wilson ha invece ricevuto il Leone D’oro alla Carriera.

(Immagine di copertina: dal Instagram profilo di Elle Spain)