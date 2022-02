L’Estetista Cinica ha spiegato l’errore della valorizzazione dei punti fagiana su Instagram

Nel pomeriggio di ieri le fagiane, la community dell’Estetista Cinica – l’imprenditrice Cristina Fogazzi – hanno ricevuto la mail con oggetto “La dolorosa questione dei punti fagiana” contenente una lunga spiegazione e le scuse per un errore commesso da lei e dal suo team in merito al valore dei punti fagiana. «Come forse avrai visto nella tua area personale del sito la valorizzazione dei punti fagiana è cambiata. Così, di botto, senza che nessuno dicesse nulla – si legge all’inizio del lungo messaggio rivolto alla community dell’estetista – Questa cosa è talmente assurda e mal gestita che probabilmente ti sei giustamente arrabbiata e hai pensato stessimo in qualche modo “facendo i furbi” e poi “facendo pippa” sul fare i furbi». Segue una dettagliata spiegazione sull’errore punti fagiana Estetista Cinica.

La mail per spiegare l’errore punti fagiana Estetista Cinica

L’errore, come viene ampiamente spiegato, consiste nell’aver assegnato a ogni punto fagiana un valore sconto pari a 0,50 cent invece di 0,05 cent. Fogazzi ha deciso di spiegare per filo e per segno sia da dove nasce l’errore sia che cosa comporterebbe far valere ogni punto fagiana 0,50 cent: «I punti fagiana in vostro possesso sono circa 10 milioni – spiega l’Estetista Cinica – La valorizzazione dei punti doveva essere a 5 centesimi (0,05 €).In questo modo, simulando voi li usaste tutti l’azienda avrebbe avuto 500 mila euro di sconti erogati (da aggiungere agli altri sconti).Qualcuno a un certo punto si è perso uno zero e la valorizzazione è stata fatta a 0,50 centesimi». Cosa vuol dire? Che «questo trasformava gli sconti in 5 milioni di euro e dopo una settimana di calcoli abbiamo visto che le nostre finanze non avrebbero retto il colpo».

La mail termina con i toni tipici di Faogozzi e con la spontaneità alla quale la community è abituata: «Abbiamo fatto un errore, su un errore, su un errore. Volevamo fare una cosa carina, è uscito quello che io chiamo “merdone”. Siamo un’azienda giovane, sbagliamo, ma non siamo né degli imbroglioni né abituati a fare pippa davanti alle nostre responsabilità». Scuse sentite e più che accettate dalla community, come dimostrano le stories comparse sul profilo questo pomeriggio.

Le scuse della Cinica: «Le competenze di chi lavora per me non vanno messe alla berlina»

«Perché non ho fatto le storie prima? Perché questa cosa coinvolge le competenze di persone che lavorano per me e che secondo me non vanno messe alla berlina dei social network», afferma l’imprenditrice. Non parlare nelle stories era una scelta per proteggere i suoi dipendenti. «Questo è il motivo per cui ho preferito scrivervi – afferma la Cinica – invece di fare una sequela di storie per trattare un argomento economico complicatissimo dove qualcuno che non sa neanche di cosa sto parlando skippa, sente due parole e si fa un’idea su quello».

Fogazzi spiega quello che è accaduto nuovamente, spiegando che – nonostante quanto stia accadendo ora a livello di immagine – erogare tutti quegli sconti avrebbe messo in ginocchio la sua azienda: «Tra l’immagine e mettere in sicurezza l’azienda io ho dovuto mettere in sicurezza l’azienda». Raccontando la storia di questo errore, Fogazzi spiega tutto dall’inizio alla fine nella maniera estremamente umana che la contraddistingue e alla quale le persone che appartengono alla community sono abituate.

Tra chi ha risposto alle mail sono pochissimi ad aver contestato la cosa, nella maggior parte dei casi la comprensione è stata massima. La community che si è creata attorno all’Estetista Cinica e al suo lavoro si conferma, quindi, solida e a provarlo sono i numeri delle contestazioni – che Fogazzi stessa rende noti nelle stories -. Non sono comunque mancate le polemiche, come si può notare su Twitter, ma gli utenti tendono maggiormente alla comprensione della situazione.