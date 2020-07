Weekend in Liguria per Eros Ramazzotti pare in dolce compagnia. Se tre indizi fanno più di un prova Giornalettismo vi racconta della cena di Ramazzotti nel locale La Fortezza, a Finale Ligure, insieme con l’influencer Veronica Montali.

Eros Ramazzotti e Veronica, una semplice coincidenza?

Caso strano che poco dopo la medesima cena i due hanno postato, nello stesso orario, le fotografie che vi mostriamo. Stesso panorama, stesso luogo, stessa luna, e poi dei cuori che accompagnano le immagini d’amore.





Dopo Marica Pellegrinelli, ex di Ramazzotti che ha trovato una nuovo uomo, anche Eros ricomincia dalla sensuale Veronica?