Trump sostiene che dietro la morte di Epstein ci sia una cospirazione ordita da Clinton

Sulla morte in carcere di Jeffrey Epstein si stanno scatenando tantissime teorie cospirazioniste. Ipotesi di complotto sparse sul web e dal web su presunte responsabilità di Bill Clinton. Il tutto viene condiviso, anche sui social, da Donald Trump attraverso il suo profilo Twitter che ha rilanciato questa tesi secondo cui il famoso finanziere statunitense (in carcere con diverse accuse di violenze sessuali su minori) non sarebbe morto suicida, ma ucciso da qualcuno per mettere a tacere presunte notizie sconvolgenti proprio sull’ex numero uno della Casa Bianca e marito dell’ex candidata democratica alle elezioni negli Stati Uniti.

«Morto suicida il 24/7? Sì, come no! Come è potuto accadere? Jeffery Epstein aveva informazioni su Bill Clinton e ora è morto, vedo #TrumpBodyCount di tendenza ma sappiamo chi è stato! RT se non sei sorpreso», recita il tweet del comico Terrence K. Williams ricondiviso sulla sua bacheca dal numero uno della Casa Bianca. Insomma, il tycoon statunitense segue la linea delle teorie cospirazioniste dietro la morte del finanziere che, secondo le accuse che stanno circolando sul web, aveva informazioni scottanti su Bill Clinton.

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead

I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!

RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX

— Terrence K. Williams (@w_terrence) August 10, 2019