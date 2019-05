Emma, un meticcio di Shih Tzu di Chesterfield, in Virginia, è stata uccisa per esaudire il desiderio della defunta padrona. La donna infatti aveva lasciato indicazione che il cane venisse sepolto con lei, e il veterinario ha eseguito l'”eutanasia” nonostante il cane fosse in perfetta salute.

Il triste destino di Emma, la cagnolina uccisa per essere sepolta con la padrona

Alla morte della padrona, la cagnolina Emma è stata portata in un ricovero per animali per circa due settimane. Proprio lo staff dell’istituto aveva cercato di impedire il terribile ultimo desiderio della sua padrona, defunta. La donna aveva lasciato indicazione che Emma venisse sepolta insieme a lei. Così il meticcio è stato prelevato dal veterinario che l’ha abbattuta, nonostante il cane fosse in perfetta salute. Tutto legale purtroppo: il cane in Usa è considerato proprietà privata, e quindi il padrone ne può disporre come preferisce. L’unica illegalità sarebbe nel fatto che le ceneri del cane, che è stato cremato, siano state messe nella bara della donna, poiché è illegale seppellire i resti di animali domestici insieme a quelli degli umani. A saperlo prima, forse anche la padrona avrebbe evitato questa uccisione non necessaria alla sua amata amica a 4 zampe.

