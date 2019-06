«Tanti auguri mio eroe», la compagna ricorda il sindaco di Rocca di Papa nel giorno del compleanno

Quell’esplosione ha lasciato un segno indelebili in tutti i cittadini di Rocca di Papa, negli amici del sindaco Emanuele Crestini e nella sua compagna. La fuga di gas, lo scoppio, il soccorso degli altri dipendenti del Comune prima di mettere in salvo se stesso: un attaccamento al proprio ruolo che ha portato alla sua morte – a soli 47 anni – lasciando sola la sua fidanzata Veronica Cetroni. Mentre stava entrando in ospedale, con ferite molto gravi da ustioni e intossicazione, il sindaco Crestini aveva chiesto alla sua compagna di sposarlo una volta curato e guarito. Il loro sogno, però, si è interrotto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso.

Oggi, 24 giugno 2019, Emanuele Crestini avrebbe compiuto 47 anni. Un giorno speciale che avrebbe condiviso con i suoi amici e la sua compagna Veronica Cetroni. Quell’esplosione, però, gli ha tolto tutto e ha privato i suoi cari della sua generosità, testimoniata anche nel giorno in cui ha immolato la sua vita per proteggere i suoi dipendenti e tutte le persone che lavoravano al suo fianco. Un giorno, oggi, che sarebbe stato di gioia. Oggi, però, è di malinconica tristezza.

Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa, avrebbe compiuto 47 anni

«Tanti auguri mio eroe, mia spalla, unico e grande amore della mia vita!». A quel tag, però, Emanuele Crestini non potrò rispondere perché quella maledetta esplosione all’interno degli uffici del comune di Rocca di Papa gli ha tolto la vita, solo dopo aver salvato quella degli altri. Il suo gesto eroico deve render fiera la sua compagna, ma la gioia per quel riconoscimento di eroe non può placare le lacrime per una vita spezzata così presto.

Il gesto eroico e la storia riscritta

I cittadini di Rocca di Papa – e non solo – continuano a esprimere vicinanza e solidarietà a e lei e alla famiglia di Emanuele Crestini che, in una tragedia, ha dimostrato il suo volto buono. Sempre disponibile ad aiutare prima gli altri e poi sé stesso. Il suo gesto rimarrà nella storia e nella memoria di tutti.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Veronica Cetroni)