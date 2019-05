Grecia, il premier Tsipras annuncia nuove elezioni dopo la disfatta europea

Gli exit poll e le prime proiezioni che arrivano dalla penisola ellenica hanno portato il premier Alexis Tsipras ad annunciare le nuove elezioni anticipate in Grecia. Syriza, il suo partito, ha ottenuto un risultato che si attesta intorno al 25-29%. Un dato sotto le aspettative, soprattutto rispetto ai numeri di Nuova Democrazia, il partito conservatore del suo rivale Kyriakos Kyriakos Mitsotakis.

Nuova Democrazia, il partito di centrodestra guidato da Kyriakos Kyriakos Mitsotakis, sarebbe arrivato in testa nelle elezioni europee superando il partito del primo ministro Alexis Tsipras, secondo gli exit poll alla chiusura delle urne in Grecia. Nuova Democrazia avrebbe ottenuto tra il 32 e il 36% centro il 25-29% di Syriza. Al terzo posto il partito socialista Kinal, erede del Pasok, con il 5-7%. L’estrema destra Alba Dorata avrebbe ottenuto tra il 5 e il 7% dei voti. Il Partito Comunista di Grecia (Kke) otterrebbe circa il 6% Il sorpasso dei conservatori di Nuova Democrazia sull’estrema sinistra di Syriza era stato anticipato dai sondaggi.

Elezioni anticipate in Grecia dopo il voto europeo

Un risultato elettorale che sembra esser confermato anche dai primi dati ufficiali. Per questo motivo Alexis Tsipras ha già annunciato il ritorno al voto e le nuove elezioni anticipare in Grecia: «La Grecia ha bisogno di un nuovo governo» ha tuonato il leader di Nuova Democrazia non appena sono stati diffusi i primi risultati. D’altronde lo stesso premier ellenico aveva paventato questa ipotesi nei giorni precedenti al voto europeo.

L’Altra Europa con Tsipras è già finita?

E il popolo greco, deluso dalla sua politica dopo il grande exploit di qualche hanno fa, lo ha punito premiando i conservatori di centrodestra di Nuova Democrazia. Ora il ritorno alle urne, già paventato, è diventato una realtà e ci saranno delle elezioni anticipate in Grecia. Alla fine, L’Altra Europa con Tsipras è già sfiorita.

(foto di copertina: : Angelos Tzortzinis/dpa)