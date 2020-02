Dopo l’intervista rilasciata a Daria Bignardi durante la puntata del 19 febbraio de L’Assedio, si è scatenata una morbosa curiosità sulla fede politica di Elettra Lamborghini. Tutta colpa di una espressione un po’ criptica della cantante alla domanda sul risultato delle elezioni in Emilia Romagna, ma lei su Twitter invita a concentrarsi sulla sua musica, salvo poi chiarire per chi non ha votato.

Quella strana curiosità sulla fede politica di Elettra Lamborghini

creare un parallelo tra la politica e Elettra Lamborghini lascia un po’ il tempo che trova. Eppure i social, a seguito della sua intervista con Daria Bignardi, si sono incuriositi: la giornalista durante la puntata de L’Assedio ha chiesto alla cantante se fosse andata a votare alle ultime elezioni in Emilia Romagna. «Sono tornata a Bologna solo per quello, pensa» ha risposto lei, tanto che Daria Bignardi poi le ha chiesto se fosse contenta dei risultati. A quel punto, Elettra Lamborghini si limita a fare una espressione che non esprimeva grande soddisfazione. E su quella smorfia, gli utenti sui social hanno dato libero sfogo alle interpretazioni, ipotizzando una vicinanza dell’ereditiera alla Lega. Tanto che lei stessa su twitter ha chiarito di non aver detto «mezza parola», senza però riuscire a spegnere la morbosa curiosità. «Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica cosi attiva» ha quindi twittato lei la mattina successiva, invitando i fan ad interessarsi alle sue canzoni. «Io faccio musica e twerk per chi non l avesse capito , e il resto scompare!!» cinguetta lei citando il titolo della canzone portata sul palco di Sanremo. Poi, nella speranza di chiudere la questione una volta per tutte, aggiunge: «ps: comunque non ho votato lega se é questo che volete sapere» seguito da un paio di hashtag molto chiari «#mollatemi #cchiúpilupertutti».

(Credits immagine di copertina: Facebook Elettra Miura Lamborghini)