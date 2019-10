Efe Bal difende Erdogan e per lui sarebbe anche pronta all’evirazione

La telefonata in diretta a La Zanzara, come da intenzione dichiarata da sempre della famosa trasmissione in onda su Radio 24, non poteva che essere il preambolo a una serie di dichiarazioni provocatorie. Così Efe Bal torna a far parlare di sé per la sua strenua difesa del presidente turco Tayyip Erdogan dopo la decisione di portare avanti la sua offensiva militare in Siria contro i curdi, provocando tantissime vittime anche tra i civili.

«Per Erdogan potrei anche tagliarmelo. Non sarà mai necessario. Io lo adoro perché è un politico eccezionale», ha detto Efe Bal in una delle tante risposte date al duo Cruciani-Parenzo alla conduzione della trasmissione in onda su Radio 24. Toni enfatici che arrivano al termine di una serie di dichiarazioni a favore dell’offensiva turca in Siria, con parole e racconti contro i curdi e a favore di Erdogan.

Efe Bal e la provocazione per difendere Erdogan

«I curdi ci uccidono e lo fanno da sempre – ha proseguito Efe Bal nella battaglia in difesa della sua Turchia -. Quando ero bambino sentivo sempre ogni sera in televisione notizie dei curdi che ammazzavano un turco. Quale dovrebbe essere il sentimento che dovrei provare nei loro confronti. Erdogan difende i confini come avrebbe fatto chiunque, Trump, Putin e persino Macron quello che va a letto con la nonna».

Il nudo e il saluto militare

La transessuale più famosa d’Italia, così venne definita qualche anno fa, aveva anche inviato una foto nuda alla trasmissione. Fino a qui nulla di nuovo rispetto al personaggio. Ma in quello scatto non si è limitata a mostrarsi senza vestiti, ma ha anche fatto quel saluto militare turco che tanto sta facendo discutere in queste settimane, soprattutto dopo il gesto dei calciatori della Nazionale nelle ultime partite di qualificazione ai prossimi campionati Europei.

