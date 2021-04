Il Tar blocca le rassegne stampa che pubblicano articoli integrali, senza consenso dell’editore

Il pronunciamento del Tar del Lazio è destinato a fare rumore e a invertire quanto accadeva solo fino a qualche tempo fa. La Giustizia Amministrativa ha analizzato, rigettandolo, il ricorso presentato dall’Eco della Stampa nei confronti di AgCom che contestava alla piattaforma che offre quotidianamente gli articoli “integrali” pubblicati sui giornali in edicola (dietro pagamento) la violazione delle norme sul Copyright.

LEGGI ANCHE > Perché non si può parlare di “plagio” tra il LOL italiano e quello tedesco

Il testo della sentenza dà pienamente ragione alle motivazioni espresse dall’Autorità garante e conferma le indicazioni previste dalla legge vigente in termini di proprietà intellettuale anche di un articolo di giornale.

Eco della Stampa perde il ricorso contro AgCom sulla rassegna stampa “integrale”

I concetti espressi dai giudici del Tar del Lazio, sono in linea sia con la posizione dell’AgCom che con le leggi vigenti sul copyright: «La rassegna stampa (fatta come la fa la ricorrente) con la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali, senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione è illegittima». La contestazione, dunque, è sulla ripresa integrale (senza alcun accordo con gli editori) delle intere paginate dei quotidiani che vìola la legge sul diritto d’autore.

Nel pronunciamento che boccia l’operato e le contestazioni dell’Eco della Stampa, viene spiegato nel dettaglio come AgCom abbia agito secondo la legge: «Ha correttamente applicato le disposizioni sul diritto d’autore, ben potendo i titolari del diritto patrimoniale pretendere la rimozione di opere riprodotte integralmente sulla rassegna stampa della società ricorrente, in assenza di licenza o autorizzazione».

Non è un’autonoma opera dell’ingegno

E ancora: secondo il Tar del Lazio, il lavoro dell’Eco della Stampa non rappresenta «un’autonoma opera dell’ingegno, non effettuando alcuna sintesi e rielaborazione degli articoli, bensì una mera selezione di articoli altrui. Trattandosi di attività svolta a scopo di lucro e con carattere di sistematicità non ricorre, peraltro, alcuna esimente. Ne consegue che l’Agcom ha correttamente posto alla base dell’ordine di rimozione la considerazione che la riproduzione integrale degli articoli, senza licenza, costituisce violazione delle norme sul diritto d’autore».