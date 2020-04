L’emergenza coronavirus ha portato ad un nuovo riconoscimento per i medici, che sono colo che stanno combattendo in prima linea contro un nemico invisibile. Negli anni le serie tv più amate e longeve della tv sono stati i Medical Drama, con Grey’s Anatomy come massimo esponente dall’alto delle sue sedici stagioni. Il pubblico ha sempre amato questo genere di show proprio perché gli attori portano sullo schermo storie eroiche, anche se vederle nei telegiornali fa tutto un altro effetto.

Proprio l’attrice Olivia Wilde, star nella serie televisiva Dr. House Medical Division dal 2007 al 2012 nei panni della specializzanda Remy “Tredici” Hadley ha voluto coinvolgere molti attori dei vari medical drama in un toccante omaggio ai medici eroi nelle trincee degli ospitali “La cosa più vicina che ho fatto nel campo della medicina è stata quella di indossare un camice e anche se sembra che si avvicini, non è proprio la stessa cosa.Voglio solo ringraziare tutti i veri eroi della sanità là fuori”, ha detto nell’introduzione del video.

A nome dei falsi dottori di tutto il mondo, vogliamo ringraziare i veri supereroi sanitari che lottano in prima linea in questa crisi. In questo #worldhealthday, considerate la possibilità di fare una donazione per l’acquisto di risorse essenziali da dare ai soccorritori che stanno rischiando la vita per noi

Dr. House Medical Division non vede solo Olivia Wilde nel video, ma anche Lisa Edelstein, Omar Epps, Jennifer Morrison, Kal Pen e Peter Jacobson. La sorpresa non finisce qui, dato che sono tanti gli attori di altri medical drama che hanno risposto all’appello: Julianna Margulies e Maura Tierney per ER, Zach Braff, Sarah Chalke e Donald Faison per Scrubs, Edie Falco protagonista di Nurse Jackie, Freddie Highmoredi The Good Doctor, Neil Patrick Harris che in carriera ha interpretato Doogie Howser e, soprattutto, Patrick Dempsey, Sandra Oh e Kate Walsh direttamente da Grey’s Anatomy.

Complimenti agli eroi di tante belle serate sul piccolo schermo per il bel gesto, oggi però i veri eroi sono i nostri medici.