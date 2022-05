Down Windtre, problemi a internet sia su rete fissa che su rete mobile

Con picco rilevato tra le 16 e le 16.30 del pomeriggio di oggi, il down Windtre sembra in via di risoluzione

In questo momento è in corso un down Windtre. Mentre iniziano le segnalazioni su Twitter, tramite gli strumenti di monitoraggio che permettono di avere contezza della situazione arriva l’effettiva conferma. Si Downdetector i problemi sono iniziati appena prima delle 16 di oggi, 23 maggio 2022, e hanno raggiunto rapidissimamente il picco attorno alle 16.30. La situazione, per ora, sembra in via di normalizzazione con un calo delle segnalazioni.

LEGGI ANCHE >>> L’attacco di oggi di Legion ai siti italiani: tra gli altri, down il portale del ministero degli Esteri

Down Windtre, cosa sta succedendo

#DownRadar Alert! Oggi, 23/05/2022 alle ore 16 abbiamo rilevato un picco di segnalazioni di problemi Wind-Tre. Sono arrivate 217 segnalazioni di problemi e disservizi! Controlla i dati in tempo reale su: https://t.co/Ua6ButL6Ex #windtre — Assistenza-Clienti.it (@servizioclienti) May 23, 2022

Stando a quanto evidenziato anche da AssistenzaClienti.it, il picco è stato attorno alle 16 con segnalazioni diffuse in tutta Italia ma maggiormente concentrate nei grandi centri di Milano e di Roma. I problemi sono parecchi e strutturali se si pensa che su Downdetector il 69% delle segnalazioni riguarda Internet e rete fissa, il 21% Internet di rete mobile e il 10% riferisce di un black out totale delle funzionalità fornite dall’operatore telefonico.

Stando al monitoraggio degli utenti Twitter, comunque, sembra che il problema che ha causato i disservizi sia stato risolto e che – poco a poco – le persone stiano tornando a navigare in rete correttamente. Sulle pagine social di Wintre non è comparso, per ora, nessun chiarimento sulla natura del disservizio che i clienti hanno sperimentato.