Down di Microsoft Teams per la seconda volta in questo mese

I down temporanei di piattaforme social e non sono sempre più all’ordine del giorno e oggi tocca a Microsoft Teams. Proprio in queste ore si stanno riscontrando in tutto il mondo problemi per un down Microsoft Teams e sono in molti a segnalare la totale inattività o una serie di interruzioni della piattaforma di comunicazione e collaborazione unificata utilizzata da tanti lavoratori. Anche su Downdetector sono cominciate le segnalazioni del problema attorno alle 11.48 e ad ora – dopo quasi due ore – il numero delle persone che stanno facendo notare il problema si sta ancora impennando.

Down Microsoft Teams, quali sono i problemi maggiori

Si parla di interruzioni e inattività in tutto il mondo e, effettivamente, su Downdetector i problemi segnalati sono Connessione Server nel 57% dei casi, Accedi nel 35% e il Sito nel 6%. I paesi che maggiormente sono stati colpiti, per ora, sembrano essere Europa e Asia. Come segnala The Verge, Microsoft è a conoscenza del problema e sta già agendo per risolverlo e per «isolare l’origine del problema», fornendo anche ulteriori informazioni sul problema a chiunque sia interessato.

We’ve confirmed that this issue affects users globally. We’re reviewing monitoring telemetry and recent changes to isolate the source of the issue. More information can be found under TM252802 in the admin center. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) April 27, 2021

Perché Microsoft Teams non funziona

Ancora non è stato possibile individuare il problema e, tra i tanti errori segnalati dagli utenti, compare il codice 401 quando si prova ad accedere al servizio via web. Altri affermano che non ci sono problemi di accesso e di visualizzazione per le funzionalità Teams ma l’invio dei messaggi non è possibile. Mentre sta indagando sul problema Microsoft ha avvertito che «potrebbero verificarsi prestazioni ridotte per più funzionalità» e che «questo problema può interessare qualsiasi utente».

Già all’inizio di aprile sono stati riscontrati problemi con Microsoft Teams, così come lo scorso mese – quando Teams è andato in down per più di quattro ore a causa della modifica dell’autenticazione che ha impedito l’accesso all’app -.