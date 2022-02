Non è vero che si può donare senza green pass per “favorire” le donazioni di sangue di non vaccinati

Si sta diffondendo l’ennesima e fastidiosa bufala sulle donazioni di sangue e, in modo particolare, sul sangue dei non vaccinati. In pratica, nella comunità no-vax stanno girando varie tesi del complotto che hanno come pietra miliare il fatto che, per le donazioni di sangue, non sia necessario il green pass. Secondo i no-vax questo sarebbe dovuto al fatto che il sangue dei non vaccinati è preferibile per le donazioni, visto che quello dei vaccinati si coagulerebbe (come cercano di documentare diversi video splatter – che non hanno alcuna cifra di veridicità, ma che vengono effettuati utilizzando degli espedienti scenici che si usano, ad esempio, nelle produzioni televisive). In realtà, le cose sono estremamente differenti da come vengono raccontate dalla comunità no-vax e a smentire il tutto è intervenuta la voce autorevole del presidente di AVIS Gianpietro Briola.

Donazioni senza green pass, la motivazione

«La normativa – dice Briola – non prevede l’obbligo di green pass per le prestazioni sanitarie non derogabili, proprio come la donazione di sangue. Pertanto bisogna smentire con fermezza chi sostiene che tale decisione derivi dalla necessità di reperire sangue di donatori non vaccinati. A tale proposito, AVIS presto depositerà delle denunce alle autorità giudiziarie per i fatti finora illustrati che minano non solo la nostra reputazione, ma quella di tutto il sistema sanitario e della comunità scientifica italiana e internazionale».

Dunque, AVIS è pronta ad agire legalmente contro la diffusione di fake news sulle donazioni di sangue. Fake news che comprendono video terrificanti (la cui visione è assolutamente sconsigliata a un pubblico sensibile) o la falsa informazione del calo delle donazioni dovuto alla presenza di un alto numero di donatori immunizzati (vi ricordate la notizia che era stata diffusa anche dall’attore Enrico Montesano?).

FOTO di ufficio stampa AVIS