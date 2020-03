Don Matteo 12 vedrà questa sera l’ultimo attesissimo episodio e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà. Nelle idee originali della produzione la dodicesima stagione sarebbe dovuta essere l’ultima, ma il grandissimo affetto del pubblico ha spinto Terence Hill in pratica a rinnovare “d’ufficio” le avventure del parroco più famoso d’Italia come anticipato anche da Nino Frassica. Andiamo dunque a scoprire cosa dobbiamo aspettarci nella puntata stasera in tv su Rai 1.

Don Matteo cardinale e Sergio un assassino? | Anticipazioni

L’ultimo appuntamento con Don Matteo si apre con il ritrovamento del corpo di una donna nella casa di Sergio. Nonostante tutti gli indizi siano contro di lui la Capitana Anna Olivieri è certa dell’innocenza del nuovo fidanzato, mentre il pm Marco Nardi è convinto che nasconda qualcosa spingendo così l’amata ad indagare più in profondità.

In canonica c’è invece grande fermento: il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare cardinale, cosa che lo poterebbe a dover lasciare Spoleto per sempre. Il maresciallo Cecchini, Natalina e Pippo escogitano allora un piano per mettere il prete investigatore in cattiva luce con il nunzio apostolico arrivato a Spoleto e arrivano fino in Vaticano pur di riuscirci. Non vogliono proprio lasciar partire l’amico. In tutto ciò su internet circolano le foto dal set che mostrano il funerale di un membro dell’Arma dei Carabinieri, che secondo molti potrebbe essere la stessa Capitana. Staremo a vedere cosa succederà.

Luca Argentero in un cameo lancia DOC

Secondo alcune indiscrezioni trapelate online, l’ultima puntata di Don Matteo 12 servirà anche a lanciare ufficialmente il medical drama Doc – Nelle tue mani prodotto sempre da Lux Vide. Nell’episodio vedremo dunque Luca Argentero nel ruolo del medico Andrea Fanti. Anche in passato quando lanciò Che Dio Ci Aiuti la Lux Vide decise di far fare un cameo alla Suor Angela di Elena Sofia Ricci insieme a Don Matteo.