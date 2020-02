Dopo due settimane di assenza torna questa sera sul piccolo schermo Don Matteo e le anticipazioni del 20 febbraio preannunciano un episodio davvero incredibile. Nella nuova formula scelta da Terence Hill, che l’ha suggerita personalmente alla produzione, vediamo ogni settimana un singolo episodio di Don Matteo con la formula film tv già apprezzata per il Commissario Montalbano. L’appuntamento di questa sera si intitolerà “Non Uccidere” e potremo assistere a due eventi incredibili: Don Matteo accusato di aver investito una ragazza e l’arrivo del Papa a Spoleto!

Dopo le pause per Sanremo 2020 e per la Coppa Italia dunque nuovo appuntamento con il sacerdote più famoso del piccolo schermo. Si tratta del giro di boa per Don Matteo 12, dato che gli episodi in totale saranno 10 come i comandamenti. Nelle idee della produzione questo nuovo tipo di narrazione e il numero degli episodi dovevano rappresentare la chiosa definitiva dopo 20 anni, ma in una recente intervista Nino Frassica ha annunciato che gli ascolti record hanno convinto la Lux Vide e la Rai a produrre anche una tredicesima stagione. Ecco, intanto, le anticipazioni degli episodi in onda stasera nel dettaglio.

Don Matteo 12: la trama di Non Uccidere | Anticipazioni 20 febbraio

Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino. Apparentemente alla guida c’era Don Matteo. con grande imbarazzo dei suoi amici Carabinieri. Che, però, si daranno da fare per scoprire la verità e capire se è stato davvero il suo furgoncino a causare l’incidente e, qualora fosse, chi c’era alla guida al posto suo.

Nel frattempo, l’intera Spoleto si sta preparando all’evento dell’anno: In città arriverà il Papa! Ognuno è alle prese con i preparativi, anche il nostro Cecchini, che per l’occasione vuole preparate l’asado argentino. E per farlo al meglio ha deciso di allevare personalmente un maialino, che porta al guinzaglio per i vicoli di Spoleto con delle gag davvero imperdibili. Ma che farà il nostro maresciallo quando il maialino sparirà misteriosamente. Il Papa farà recapitare la proposta a Don Matteo di diventare Cardinale.