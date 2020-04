Torna anche questa settimana l’appuntamento con DOC- Nelle tue mani su Rai 1 in prima serata con il fantastico cast guidato da Luca Argentero. Dopo il clamoroso successo di ascolti con una media sopra gli 8 milioni di spettatori le attese sono altissime per i nuovi due episodi in onda stasera, 9 aprile, per la terza puntata. Dopo aver visto Andrea Fanti scoprire di aver contribuito in modo importante alla morte del figlio a causa di una negligenza ora andremo a vedere se effettivamente rassegnerà davvero le dimissioni e lascerà l’ospedale cercando di ricominciare una nuova vita. Questa sera poi vedremo anche una super ospite d’eccezione, Valeria Fabrizi direttamente da Che Dio Ci Aiuti! Gli episodi si intitolano “L’errore” e “Come eravamo”.

DOC – Nelle tue mani, anticipazioni episodio 5 – L’errore

Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. La signora è interpretata da Valeria Fabrizi, l’amata Suor Costanza di Che Dio Ci Aiuti in una sorta di crossover tra le serie Lux Vide. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione mettendo a rischio la vita della signore. Alba sarà messa sotto pressione dalla madre. Intanto Giulia vorrebbe che Andrea ricordasse della loro relazione.

DOC – Nelle tue mani, anticipazioni episodio 6 – Come eravamo

Un episodio speciale ambientato dieci anni prima, quindi interamente nel passato in cui Andrea e Agnese stavano ancora insieme. Il medico interpretato da Luca Argentero ha per la prima volta l’occasione di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto però non è semplice: la competizione con il suo collega Marco, in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente.