I rischi dei nuovi DM che sono stati testati da Twitter

Per il social network, è una possibilità per mettere in collegamento più rapidamente le persone. Ma nasconde insidie per gli utenti

Twitter sta testando, per il sistema operativo iOS, un nuovo modo per mandare messaggi privati, che vada a superare ciò che avviene in questo momento: ovvero il click sull’icona della busta delle lettere presente in alto, accanto alla bio degli utenti. Il nuovo modo per mandare DM su Twitter avverrà attraverso un link nei tweet degli utenti stessi, rendendo praticamente più immediata la modalità di comunicazione privata con le persone. Una scelta che, tuttavia, non è affatto priva di rischi e che potrebbe in qualche modo stravolgere l’user experience sul social network.

LEGGI ANCHE > Il test per il downvote di Twitter prende il via in tutto il mondo

DM su Twitter, come cambia il modo di inviare messaggi privati

Per Twitter, questa cosa rappresenta una novità positiva, che metterebbe in comunicazione in maniera più rapida gli utenti. Ma siamo sicuri che, in un momento storico in cui la comunicazione sui social network è sempre più violenta e avviene anche in maniera non orizzontale (tra persone non in diretto collegamento tra loro), possa essere una buona idea permettere a chiunque – in maniera più agevole – di collegarsi a un utente per inviargli un messaggio privato?

Invece di dover fare clic sul tuo profilo per accedere alla tua casella di posta (un passaggio non immediato e che presuppone comunque una certa intenzionalità e una certa urgenza da parte degli utenti), gli iscritti a Twitter possono condividere i loro pensieri tramite un messaggio privato senza dover mai lasciare la timeline. Insomma, con la stessa facilità con cui si può scrivere un commento pubblico (che, avendo il vantaggio di essere pubblico, può essere esposto comunque al giudizio dell’intera community: prima di scrivere un’offesa o un insulto, l’utente dovrebbe pensarci due volte).

Non è chiaro quando questa nuova funzionalità del DM entrerà in funzione. Fatto sta che sta già dividendo gli utenti della community di Twitter. Charlotte Catania, portavoce di Twitter, ha inviato una risposta a The Verge, che per prima ha sollevato il problema. Secondo le sue parole, il social network sta cercando di rendere la sua esperienza più partecipativa e anche un eventuale esperimento del genere non dovrebbe cambiare di molto l’interazione in DM. Ricorda, inoltre, che ognuno ha la possibilità – nelle impostazioni – di limitare la ricezione di messaggi diretti, come è sempre avvenuto per il social network.