Salvini si inventa il «divieto di albero» al Costanzo Show e nessuno lo ferma

La classica lista della spesa, a cui si aggiunge una bufala (ma non parliamo di mozzarella). La dialettica di Matteo Salvini, ormai, è arcinota. Quando si tratta di affrontare qualsiasi tipo di tematica, il leader della Lega inizia a sciorinare parole a mo’ di elenco del telefono. E nel farlo ha inserito anche una fake news. Il tutto mentre, nel corso del suo collegamento, si stava parlando del terrorismo mediatico (e politico) sul Coronavirus e in Natale. Ed è lì che ha parlato di divieto di albero.

«Io mi auguro che il prossimo sia il Natale dei bambini e delle famiglie – ha detto Matteo Salvini in collegamento con Maurizio Costanzo Show -. Io mi rifiuto di pensare al 25 dicembre via Zoom. Ovviamente Nessuno di noi pensa ai cenoni do Natale con duecento persone, però poter rivedere mamma, papà, cugini e fratelli e poter tornare a casa anche lontano dalla propria regione, con cautela, ritengo che si possa fare».

Divieto di albero, la bufala di Salvini al Maurizio Costanzo Show

E qui arriva l’apoteosi. Mentre anche Maurizio Costanzo invita i medici e gli esperti a non fare terrorismo sulla situazione Covid in Italia, Matteo Salvini inizia un nuovo elenco della spesa: «Io invito chi va in televisione a non seminare disperazione dicendo ‘niente Natale, niente famiglia, niente albero e niente Natale’». Ovviamente nessun esperto ha mai parlato di divieto di albero, ma – come fatto dal Comitato Tecnico-Scientifico anche nella giornata di ieri, si sottolinea come una limitazione delle interazioni nei prossimi giorni di festa sia un sacrificio per rallentare i contagi, evitare un nuovo picco e – soprattutto – salvaguardare noi stessi e gli altri. Compresi nonni e genitori, magari quelli in là con l’età che – lo dicono i numeri – sono quelli più a rischio.

