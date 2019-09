Prende Lsd prima di entrare a Disneyland e si perde. Trovato nudo per il parco divertimenti

Decine di uomini utilizzati per il ritrovamento: era caduto in un laghetto

Il parco divertimento Disneyland Paris è già divertente di suo. Ti fa vedere il mondo da una prospettiva fiabesca, in un mondo ideale che non esiste fatto di personaggi particolari, topi e cani che parlano, colori che si illuminano oltre la luce. Evidentemente tutte queste visioni stupefacenti non bastavano a una coppia di cittadini svizzeri che hanno ben pensato di recarsi nel famoso parco Disney di Parigi dopo aver assunto LSD in grandi quantità. Il risultato finale è uno stato confusionario evidente, l’uomo che cade nel laghetto, la donna che – in stato confusionale – avvisa i soccorsi e decine di uomini impegnati per ore nella sua ricerca.

LEGGI ANCHE > Inchiesta sui falsi invalidi, indagata anche la madre di Arisa

Alla fine, per sua fortuna, lo spavento e le angosce per quel che era successo sono state cancellate dal ritrovamento intorno alla mezzanotte. Lo svizzero era completamente nudo mentre camminava in stato confusionale – e senza ricordarsi nulla di quanto accaduto e del perché si trovasse senza vestiti in giro per Disneyland Paris – ma senza bisogno di esser ricoverato in ospedale. Il bagno nell’acqua fredda del laghetto, probabilmente, gli ha fatto smaltire quella quantità di LSD assunto prima di entrare nel parco divertimenti.

Lo svizzero che si fa di LSD e si perde a Disneyland Paris

Ma per i due cittadini svizzeri non c’è stato il lieto fine. Non appena accertate le loro condizioni di salute – come racconta il quotidiano francese Le Parisien e altri siti di informazione elvetici -, la coppia è stata trasferita nella vicina stazione di polizia di Chessy, dove sono stati interrogati e trattenuti per una notte per uso di sostanze stupefacenti. I due, infatti, hanno confermato di utilizzare droghe regolarmente.

Lo spiegamento di forze per il ritrovamento

Poi il ritorno a casa, ma quel che resta è lo spiegamento di tantissime persone per la ricerca dell’uomo perso nel parco e, poi, ritrovato nudo mentre vagava vaneggiando. Dalla Francia, infatti, parlano di circa dieci sommozzatori che facevano parte di una squadra composta da una trentina di vigili del fuoco, 80 operatori di Disnyeland Paris, circa dieci poliziotti con tanto di cani al seguito e perfino un elicottero dotato di telecamere termica per via del buio.

(foto di copertinaa: Visual via ZUMA Press)