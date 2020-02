Un vero e proprio terremoto scuote il mondo dell’industria dedicata all’intrattenimento, il board of directors della Disney nomina Bob Chapek come nuovo CEO della compagnia. La decisione è assolutamente inattesa dato lo stato di salute dell’azienda, ma questo non porterà ad evidenti cambiamenti nelle attività creative dell’azienda che faranno ancora capo a Bob Iger che rimarrà in carica come chairman fino alla fine del suo contratto, prevista per il 31 dicembre 2021.

Il nuovo CEO Bob Chapek lavora per la Disney da 27 anni ed era alla guida della divisione parchi dell’azienda. Lo stock delle azioni è sceso del 2,5% negli scambi after-hour all’indomani dell’annuncio.

Bob Iger fa un passo indietro nella Disney: “È il momento giusto per cambiare”

Bob Iger, 69 anni, rimarrà quindi come chairman dell’azienda per guidare il processo di transizione e gli “sforzi creativi” fino alla fine del suo contratto. Il manager era stato nominato CEO nel 2005, quando successe a Michael Eisner, e aveva rinnovato il suo contratto nel 2017.

“Con il successo del lancio delle attività direct-to-consumer della Disney e l’integrazione della Twenty-First Century Fox ben avviata, credo che questo sia il momento migliore per passare a un nuovo CEO“, ha affermato Bob Iger in una nota della Disney. “Ho la massima fiducia in Bob e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui nei prossimi 22 mesi mentre assume questo nuovo ruolo e approfondisce le sfaccettate attività e attività globali della Disney, mentre continuo a concentrarmi sugli sforzi creativi della Società”.

Nei 15 anni di Iger come CEO, ha guidato l’azienda attraverso diverse importanti acquisizioni, tra cui Pixar nel 2006, Marvel nel 2009, Lucasfilm nel 2012 e lo studio cinematografico Fox e molte delle sue attività televisive l’anno scorso per $ 71,3 miliardi. Ha anche guidato l’azienda attraverso il lancio della sua piattaforma di streaming, Disney Plus, a novembre. In passato nel 2018 Bob Iger aveva rilasciato una dichiarazione quasi profetica: “Lascerò la carica di CEO a metà del 2019”, anche se è durato qualche mese in più. Prima di essere CEO dal 2005 è stato dal 2000 presidente esecutivo della Disney.

Negli scorsi mesi c’era addirittura chi aveva ipotizzato una candidatura di Bob Iger come presidente degli Stati Uniti vista la sua straordinaria popolarità, vedremo come cambierà la Disney nei prossimi mesi.