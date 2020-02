Diodato, Gabbani e gli instore tour di tutti gli artisti di Sanremo 2020

Ci hanno fatto appassionare e fatto restare svegli fino a tardi, ma ora la vita continua per il vincitore Diodato (ieri ospitata ai Soliti Ignoti) e tutti gli artisti di Sanremo 2020. Prima dei concerti live quasi tutti i concorrenti saranno protagonisti degli Instore tour in giro per l’Italia in cui potranno abbracciare i fan che li hanno sostenuto durante la kermesse sanremese. Andiamo in questo approfondimento a darvi tutte le informazioni relative agli instore tour degli artisti di Sanremo 2020.

Diodato instore tour

Partiamo naturalmente dal vincitore Diodato, che presenterà “Che Vita Meravigliosa” ai fan in due esclusivi appuntamenti instore, durante i quali si esibirà anche in acustico con chitarra e voce. In pratica una riproposizione del piccolo assaggio fatto davanti ai nostri occhi nella sala stampa del Roof a Sanremo 2020. Al momento le date sono due, ma da Carosello Records ci hanno fatto sapere di stare lavorando per ampliarle.

venerdì 14 febbraio a MILANO – Feltrinelli di Piazza Piemonte, ore 18.30

sabato 15 febbraio a ROMA – Feltrinelli Appia Nuova, ore 17.00.

Francesco Gabbani Instore tour

Decisamente più corposo l’instore tour di Francesco Gabbani, anche per via della fama ottenuta dopo il successo al Festival di Sanremo 2017. Il cantante ha così presentato gli appuntamenti con i fan, che lo hanno premiato al televoto nella finale con quasi il 39% delle preferenze.

14 febbraio, Torino, Mondadori, ore 17.30

15 febbraio, Carrara, Teatro Animosi, ore 15.30

17 febbraio, Milano, Mondadori Duomo, ore 17.30

18 febbraio, Padova, Feltrinelli, ore 18.00

19 febbraio, Bologna, Mondadori, ore 17.30

20 febbraio, Roma, Discoteca laziale, ore 18.00

21 febbraio, Chieti, Centro Commerciale Abruzzo, ore 17.30

22 febbraio, Napoli, Feltrinelli, ore 17.00

23 febbraio, Valmontone (RM), Valmontone Outlet, ore 16.00

24 febbraio, Firenze, Feltrinelli Red, ore 18.00

25 febbraio, Genova, Feltrinelli, ore 18.00

26 febbraio, Catania, Feltrinelli, ore 18.00

27 febbraio, Palermo, Feltrinelli, ore 18.00

Pinguini Tattici Nucleari instore tour

I Pinguini Tattici Nucleari sono stati la vera grande sorpresa del Festival di Sanremo 2020, definiti da pubblico e critica gli eredi de Lo Stato Sociale e capaci di strappare un insperato 3 posto. Ecco dove i fan potranno incontrarli.

12 febbraio – Milano, Feltrinelli Piazza Piemonte ore 18.30

13 febbraio – Torino, Feltrinelli Porta Nuova ore 18.00

14 febbraio – Bologna, Feltrinelli Piazza Ravegnana ore 18.00

18 febbraio – Firenze, Feltrinelli Red p.zza della Repubblica ore 18.00

20 febbraio – Roma, Feltrinelli via Appia ore 18.00

Elettra Lamborghini Instore tour

Dopo il risultato non particolarmente brillante in gara al Festival di Sanremo 2020 la twerking Queen Elettra Lamborghini è pronta a ripartire e lo farà con un instore tour con ben 23 date in tutta Italia.

Venerdì 14 febbraio 2020 – Milano@Mondadori Duomo – Ore 16.00

Domenica 16 febbraio 2020 – Viterbo@Mondadori – Ore 19.00

Lunedì 17 febbraio 2020 – Napoli@Feltrinelli Stazione Garibaldi – Ore 15.00

Salerno@Feltrinelli CC Maximall Pontecagnano – Ore 18.30

Martedì 18 febbraio 2020–Bari@Feltrinelli CC Santa Caterina – Ore 15.00

Andria@Mondadori – Ore 18.30

Giovedì 20 febbraio 2020 – Torino@Feltrinelli Le Gru – Ore 14.30

Varese@Varese Dischi – Ore 18.30

Venerdì 21 febbriao 2020 – Roma@Diascoteca laziale – Ore 15.00

Frosinone@Mondadori – Ore 18.30

Sabato 22 febbraio 2020 – Modena@Mondadori – Ore 15.00

Bologna@Mondadori – Ore 18.00

Domenica 23 febbraio 2020 – Biella@CC Gli Orsi – Ore 17.00

Lunedì 24 febbraio 2020 – Genova@Mondadori – Ore 17.00

Martedì 25 febbraio 2020 – Lucca@Sky & Stone – Ore 15.00

Firenze@Galleria Del Disco – Ore 18.30

Mercoledì 26 febbraio 2020 – Mestre@Mondadori CC Nave De Vero – Ore 15.00

Giovedì 27 febbraio 2020 – Palermo@Mondadori CC Forum – Ore 16.00

Venerdì 28 febbraio 2020 – Modica@CC La Fortezza – Ore 17.30

Sabato 29 febbraio 2020 – Rovigo@CC La Fattoria – Ore 17.00

Domenica 1 marzo 2020 – Verona@CC La Grande Mela – Ore 17.00

Lunedì 2 marzo 2020 – Brescia@Mondadori CC Elnos – Ore 18.00

Martedì 3 marzo 2020 – Rende(CS)@CC Metropolis – Ore 17.30

Alberto Urso instore tour

Alberto Urso era uno dei grandi favoriti di Sanremo 2020, ma nonostante il secondo posto al televoto le altre giurie lo hanno relegato alle ultime posizioni della classifica. Ora il giovane tenore vincitore di Amici riparte dal suo pubblico, ecco le date del suo Instore tour.

10/02 – Roma – Discoteca Laziale – ore 18:00

11/02 – Catania – CC Centro Sicilia Catania – ore 18:00

13/02 Milano – Mondadori Duomo – ore 18:00

14/02 – Firenze – Feltrinelli Red – ore 18:00

15/02 – Torino – Piazza Paradiso – ore 18:00

Anastasio Instore tour

Anastasio per tutti i bookmakers era il grande favorito di Sanremo 2020, specie dopo l’ospitata dello scorso anno e la vittoria di X-Factor. Il suo talento è indubbio, ma probabilmente non era il suo miglior brano. Ora Anastasio riparte e lo fa con un instore tour e una serie di live, ecco le date per il firma copie.

11 febbraio Roma – Discoteca Laziale ore 15:30 e Rieti – Maistrello Musica ore 18:30

12 febbraio Salerno – La Feltrinelli (Cso Vittorio Emanuele 230) ore 15:30 e Napoli – La Feltrinelli (Stazione Centrale Piazza Garibaldu) ore 18:30

13 febbraio Andria Bari – Mondadori Bookstore (Cso Cavour 132) ore 15:30 e Taranto – Mondadori Bookstore (Via Giuseppe de Cesare 35) ore 18:30

14 febbraio Varese – Varese Dischi (Galleria Manzoni 3) ore 15:00 e Milano – Ostello Bello (via Medici 4) ore 18:30

Elodie Instore tour

Sino alla lettura della prima classifica generale del sabato sera a Sanremo 2020 era lei la favorita per tutti i quotisti, ma alla fine per Elodie non è arrivato neppure il podio. Probabilmente l’artista si sarebbe aspettata qualcosa in più dal televoto, ma sicuramente i suoi fan saranno felici di poterla riabbracciare prestissimo. Ecco le date del suo This is Elodie instore tour.