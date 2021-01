Anche la Leotta a Celebrity Hunted

In questi ultimi giorni Diletta Leotta, fidanzata dell’attore turco Can Yaman, è svanita dai social. Molti hanno pensato che questa fosse una scelta per tutelare il nuovo amore.

Diletta Leotta a Celebrity Hunted, ecco perché è scomparsa dai social

In realtà Diletta sarà tra i protagonisti della nuova serie Amazon ‘Celebrity Hunted’. Ecco un altro nome, in anteprima svelato da Giornalettismo, oltre a quelli già usciti nei giorni scorsi: Elodie, Achille Lauro, Stefano Accorsi, Vanessa Incontrada, Miss Keta, Boss Doms… e appunto la Leotta.

Foto IPP/Felice De Martino