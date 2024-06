Il digitale è il vaccino anti-burocrazia in Italia?

Quante volte abbiamo sentito dire che la burocrazia penalizza chi vuole fare impresa in Italia? Lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione negli ultimi anni hanno aiutato a dare una piccolo svolta, soprattutto in termini di accessibilità e velocità, ai giovani imprenditori che vogliono trasformare la propria idea innovativa in una società e in un modello di business (anche replicabile). Ma il nostro Paese sta riuscendo a mettere realmente a disposizione dei cittadini degli strumenti e delle soluzioni in linea con questo cambiamento epocale? Si parte da una legge, il decreto legislativo numero 183 del 2021, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva UE (del giugno 2019) che modifica alcuni dei capi saldi – fino ad allora – del diritto societario sotto la luce guida della digitalizzazione. Un pacchetto di novità e linee guida per mettere a disposizione di chi vuole costituire una nuova società (soprattutto le Srl e le Srls) soluzioni più veloci, coinvolgendo tutti gli attori necessari – per legge – a trasformare un’idea in un società.

Digitalizzazione per fare impresa, lo stato dell’arte in Italia

Questa è la legge, anche se la realtà è un po’ differente. Infatti, è sempre più alto il numero di imprenditori che si rivolgono a piattaforme che hanno due ruoli fondamentali: quello di facilitatori e quello di aggregatori. L’esempio più emblematico è rappresentato dal successo di LexDo.it, nata come startup nel 2015 da un’idea del fondatore Giovanni Toffoletto. Consulenze legali e contabili (in digitale) per aprire una società, una partita IVA o costituire un’Associazione. Il Ceo dell’azienda ha raccontato a Giornalettismo la genesi del suo progetto e l’importanza della digitalizzazione delle procedure per fare impresa nel nostro Paese.

E tra gli attori in campo ci sono anche i notai, figure fondamentali – con il ruolo finale di certificatori – per costituire una società. Il Presidente di Notartel, Vincenzo Gunnella, ci ha raccontato i grandi passi in avanti del notariato per quel che riguarda la digitalizzazione dei sistemi e delle soluzioni. Con lui abbiamo anche parlato del ruolo che potrebbe avere l’intelligenza artificiale su questa professione.