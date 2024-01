Pnrr, grazie a “Digital Hub” dati della Pa più accessibili alle imprese

L’iniziativa delle Camere di commercio vede la trasformazione in app del cassetto digitale dell’imprenditore impresa.italia e l’integrazione con la Piattaforma nazionale digitale dati (Pdnd). Grazie all’algoritmo e alla piattaforma on line, l’accesso ai dati della pubblica amministrazione è sempre più facile e veloce.

Meno burocrazia e più velocità per aiutare le imprese a crescere e dialogare con la Pubblica amministrazione (Pa). È l’obiettivo del progetto “Digital Hub” delle Camere di Commercio, che rientra nell’ambito dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), e che prevede la trasformazione del cassetto digitale dell’imprenditore impresa.italia in app e l’integrazione con la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (Pdnd).

Tra i tanti obiettivi che il nostro Paese sta perseguendo attraverso l’attuazione del Pnrr, la semplificazione dei rapporti con la Pa è centrale per le imprese. Secondo The European House Ambrosetti, nel 2022 il costo annuo sostenuto dalle imprese per la gestione dei rapporti con la burocrazia è stato pari a 57,2 miliardi di euro, un fardello che pesa sulle spalle delle nostre imprese nel confronto con quelle dei paesi competitor e che contribuisce a rendere più faticosa la rincorsa delle Pmi verso la trasformazione digitale.

Proprio grazie alle nuove tecnologie e al lavoro di una delle pubbliche amministrazioni digitalmente più avanzate nel Paese, le Camere di commercio, il progetto “Digital Hub” promette di facilitare il dialogo con le amministrazioni e soprattutto di dire addio alle tante autocertificazioni per partecipare a bandi o gare di appalto.

Il progetto “Digital hub”

L’iniziativa – che ha da poco concluso la fase di sperimentazione ed è entrata in quella attuativa – rientra nel Piano nazionale per gli interventi complementari al Pnrr ed è frutto di una collaborazione fra le Camere di commercio, affidatarie del progetto, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nello specifico, Unioncamere e InfoCamere hanno realizzato il Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma nazionale digitale dati (Pdnd), l’infrastruttura informatica deputata a raccogliere le richieste di accesso ai dati di tutte le pubbliche amministrazioni italiane.

Grazie a questa iniziativa, il cassetto digitale dell’imprenditore impresa.italia.it, piattaforma online volta ad agevolare l’organizzazione e la gestione delle informazioni, della documentazione e della burocrazia delle imprese, ora è disponibile in versione app e con nuove funzionalità su tutti i principali store digitali.

Impresa.italia.it è attualmente utilizzato da oltre 2,3 milioni di imprenditori per accedere ai propri dati e documenti ufficiali contenuti nel Registro delle imprese. Grazie alla sua integrazione con il Servizio di collegamento alla Pdnd, il legale rappresentante potrà accedere anche ai propri dati e certificati resi disponibili sulla Pdnd dalle Pubbliche amministrazioni che gestiscono dati d’impresa.

Ma come funziona il Digital Hub?

Attraverso questo servizio, le imprese possono accedere ai propri dati in possesso delle Pa in modo semplice e sicuro. Grazie all’utilizzo di algoritmi aperti certificati (Open Algorithms, Opal) si configura come uno snodo che consente ai cittadini imprenditori e alle Pa di dialogare dinamicamente tra di loro, attuando il principio “once only” – ovvero che lo Stato può chiedere all’impresa i suoi dati una volta sola – superando di fatto lo strumento dell’autocertificazione.

In questa prima fase il servizio è partito con Pa altamente automatizzate a livello centrale tramite specifici accordi, per poi progressivamente estendere il modello anche alle PA territoriali. L’auspicio è che il suo successo possa accelerare l’avviamento a regime della Pdnd e dare un contributo tangibile alla realizzazione del Pnrr attraverso la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, a vantaggio della competitività delle imprese e del sistema-Paese.