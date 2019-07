Di Stefano rimprovera Salvini per le assenze in Europa, ma dice che «sta facendo anche cose buone» | VIDEO

L’assenza, l’ennesima, di Matteo Salvini all’incontro parigino tra i ministri dell’Interno dei Paesi UE per parlare di migranti, sbarchi e ridistribuzione, è un tema che ha provocato diverse reazioni in Italia e all’estero. E se dalla Francia il presidente Emmanuel Macron ha sottolineato come le cose si discutano e si decidano attraverso le presenze, anche il Movimento 5 Stelle ha fatto notare l’ambiguità del leader della Lega – che all’attacco transalpino ha risposto con un deciso «non prendo ordini» – nel dichiarare di voler agire attivamente sulla questione migranti e, poi, non prender parte al dibattito Europeo. E una reprimenda pubblica arriva anche dal pentastellato Manlio Di Stefano.

Ospite di Agorà Estate, il programma di approfondimento mattutino in onda su Rai3, il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri del Movimento 5 Stelle ha fatto notare come «un ministro che non va ai consigli Europei specifici della tua materia è un ministro che non fa gli interessi del Paese».

Di Stefano e l’assenza del leader della Lega al vertice UE

Manlio Di Stafano ha poi sottolineato come il M5S consigli sempre ai capi dei vari dicasteri (sia quelli pentastellati che quelli leghisti, e nello specifico al leader del Carroccio) di partecipare a queste riunioni perché «quando si dice che si battono i pugni sul tavolo in Europa, è proprio lì il tavolo, non qua a Roma».

“Per me un Ministro che non va ai consigli europei specifici della propria materia non fa gli interessi del Paese. @matteosalvinimi sta facendo della buone cose. Dovrebbe parlare molto meno e lavorare molto di più”@ManlioDS #agorarai pic.twitter.com/ZHdrs4iga9 — Agorà Estate (@agorarai) July 23, 2019

Salvini sta facendo anche cose buone

Una presa di posizione che conferma il malcontento all’interno del governo, dalla sponda pentastellata, per l’atteggiamento di Matteo Salvini che punta il dito senza poi proporre una soluzione europea alla redistribuzione dei migranti. Di Stefano, dopo un plauso al lavoro europeo di mediazione da parte di Giuseppe Conte, è stato poi interrogato dalla conduttrice Monica Giandotti: «Ma Salvini, dal suo punto di vista, è un buon ministro dell’Interno?». Il sottosegretario agli Affari Esteri risponde: «Sta facendo cose buone, sicuramente. Credo che il capo del Viminale, come proprio logica di quel tipo di dicastero, debba parlare molto meno e lavorare molto più».

(foto di copertina: da diretta Agorà Estate, Rai3)