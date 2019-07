Di Maio: «A volte, quando mi sento parlare, mi sto sul ca**o da solo»

Un salto nel passato, a dieci anni fa. Quando il Movimento 5 Stelle era nato sotto i migliori auspici nel segno del Cambiamento. Lotte nelle città, manifestazioni di piazza e folle chiamate per protestare contro quella legge, quel personaggio e quei progetti di chi faceva politica mentre i pentastellati erano fuori dal Palazzo. Dopo 10 anni, al Teatro Orione di Roma, Luigi Di Maio ha parlato agli attivisti capitolini M5S, facendo alcune rivelazioni sul presente, ma anche sul passato.

«È vero: a volte, quando mi sento parlare e dico cose che un tempo erano da espulsione, mi sto sul cazzo da solo anch’io», ha rivelato Luigi Di Maio, come riportato da Paola Zanca su Il Fatto Quotidiano. Consapevolezze di fronte a una platea che ha redarguito lo stesso leader del Movimento 5 Stelle di un cambiamento. Non all’esterno della classe politica come decantato in campagna elettorale, ma del modo di affrontare il potere una volta tenuto tra le mani. Ma il leader pentastellato non ci sta a sentirsi dire che «una volta non era così».

Di Maio dice di starsi sul cazzo da solo

«Dobbiamo aprirci al nuovo, smetterla con i fanatismi – ha proseguito Luigi Di Maio nel suo discorso agli attivisti romani al Teatro Orione -. Abbiamo scritto e detto cose che erano valide dieci anni fa e oggi non lo sono più. Non si tratta di tradire». Il tempo passa, i modi e gli obiettivi cambiano. Il discorso del leader pentastellato vuole smuovere le coscienze di chi lo accusa di non aver portato avanti i vecchi valori del Movimento una volta messo piede nei palazzi del potere.

Un uomo solo al comando?

Molti militanti del Movimento 5 Stelle (come confermato dagli ultimi risultati elettorali e sondaggistici, per quel che possono valere) rimproverano proprio la perdita di polso del Movimento e il fatto che l’impressione mostrata all’esterno sia quella di «un solo uomo al comando». Una percezione che sembra avere contatti con la realtà fattuale, anche se quando si parla si rischia di «starsi sul cazzo da solo».

(foto di copertina: ANSA/UFFICIO STAMPA RADIORAI)