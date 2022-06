Di Battista va in Russia per raccontare «quel che pensano ‘dall’altra parte’» ai lettori del Fatto Quotidiano

Racconterà la guerra in Ucraina vista “dall’altra parte”. Così Alessandro Di Battista ha annunciato ai suoi follower sui social la sua partenza per un nuovo reportage, questa volta in Russia. E lo farà proprio a partire dalle varie città, Mosca in primis, per raccontare sul Fatto Quotidiano e su TvLoft il conflitto visto dalla sponda di chi ha invaso l’Ucraina prima di iniziare con i bombardamenti a tappeto.

«Nelle prossime ore andrò in Russia. Scriverò reportage per Il Fatto Quotidiano e girerò un documentario per TvLoft. È ciò che amo fare e, oltretutto, credo sia utile conoscere quel che pensano ‘dall’altra parte’. Vi aggiornerò – ha scritto Alessandro Di Battista su Facebook -. I primi di aprile, dopo poco più di un mese dallo scoppio della guerra, ascoltando l’ottimo corrispondete Rai Marc Innaro parlare a Carta Bianca, ho pensato che fosse davvero interessante comprendere quel che i russi (in particolare coloro che vivono al di fuori delle grandi metropoli) pensano del conflitto, dell’Europa, delle sanzioni, di Putin, dell’avvicinamento alla Cina. Dunque, ho iniziato a pianificare un viaggio nella Russia più profonda. Prima di richiedere il visto ho avvertito l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e dopo averlo ottenuto l’Ambasciatore italiano a Mosca».

Un reportage, come ai vecchi tempi. Quelli in cui viaggiò – sempre per Il Fatto Quotidiano – per tutto il Continente americano, da Nord a Sud passando per Centro. E, anche in quell’occasione, oltre agli articoli per raccontare la Bolivia e altri Stati, con la sua telecamera mostrò agli spettatori di LotfTv (sempre di proprietà del Fatto Quotidiano) le immagini di quel suo viaggio che non si limitò alle città principali. E ora è il turno di Di Battista in Russia, per mostrare quello che «pensano dall’altra parte».