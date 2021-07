La narrazione morbida che i giornali di destra danno dei fatti di Voghera

I fatti di Voghera che hanno visto protagonista l’assessore leghista Massimo Adriatici sono di una gravità inaudita. Sulla questione si sta ancora indagando ma il risultato è che Youns El Boussetaoui, migrante di 39 anni, ha perso la vita a causa di un colpo di pistola sparato da Adriatici dopo una lite davanti a un bar. L’ipotesi alla quale si lavora, attualmente, è quella di eccesso colposo di legittima difesa. Una situazione complicata che andrebbe trattata con i guanti da parte della stampa ma i giornali su Adriatici – quelli di destra – si dimostrano tutto fuorché super partes, adottando un tono inadeguato per raccontare una vicenda così delicata sin dai titoli.

Giornali su Adriatici, i titoli dei maggiori giornali di destra

Il frame dei giornali di destra su #Voghera: — “ora parla l’assessore arrestato”

— “infastidiva i clienti”

Come alcuni stanno iniziando a sottolineare su Twitter, i giornali di destra stanno assumendo un atteggiamento diametralmente opposto rispetto a quello che avrebbero avuto se a sparare fosse stato uno straniero. Matteo Salvini ha emanato la sua sentenza via social parlando di legittima difesa – quando invece si sta indagando sull’eccesso colposo che ha portato alla morte del 39enne – e i giornali non sono da meno nel sostenere questa versione.

Testate di destra che, appunto, contestualizzano i fatti in un modo che non lascia spazio a interpretazioni. «”Mi ha spinto ed è partito il colpo”: ora parla l’assessore arrestato», scrive Il Giornale, dando vita a un titolo che lascia chiaramente intendere che la versione dell’assessore possa avere più peso rispetto a quanto emerge dalle indagini finora. Su Il Tempo svetta la citazione di Salvini «”Difesa sempre legittima, aspettiamo a condannare. Altro che Far West”» : palese, nella scelta di usare le parole Salvini nel titolo, la condivisione del biasimo per chiunque abbia alluso – e sui social sono in tanti – al fatto che sia grave che l’assessore avesse con sé una pistola carica in un contesto del genere. Ultimo ma non ultimo, troviamo Libero con il titolo: «”Infastidiva i clienti”. Voghera, assessore uccide marocchino: chi era la vittima e cosa era accaduto».

Voghera, la narrazione di Salvini e dei giornali di destra

Il fatto accaduto, lo ribadiamo ancora una volta, è gravissimo. Un uomo ha perso la vita e quello che tutti, stampa e politica – a prescindere dalla fazione – dovremmo fare è corretta informazione sui fatti finché il quadro non sarà chiaro.

La narrazione di Matteo Salvini nel video che ha condiviso sui social e quella dei giornali di destra ha già un cattivo e un buono, un colpevole che è eroe e una vittima che è nemico. Basti vedere come si sottolinea che chi ha sparato è un assessore («docente di diritto penale, ex funzionario di polizia, avvocato penalista noto e stimato a Pavia», afferma Salvini) e chi è morto è, invece, un marocchino qualsiasi e, anzi, un «cittadino straniero che, secondo quanto trapela, è già noto in città alle forze dell’ordine per violenza, aggressioni, atti osceni in luogo pubblico», sostiene il leader della Lega. Come se quello sparo e quella morte, visti i soggetti, fossero meno gravi.

«Aspettiamo la ricostruzione dei fatti», continua Salvini, come se già una ricostruzione lui e i suoi non l’avessero già fatta e non la stessero condividendo con i cittadini. Senza alcuna base concreta. Solo il fatto che chi ha sparato era un cittadino italiano con carica pubblica, un assessore ed ex poliziotto, e chi è morto era un marocchino, uno straniero, uno con precedenti penali. Una narrazione volutamente morbida che, alla fine dei conti, suona un po’ come un “se l’è cercata” prima ancora che i fatti siano accertati e mentre l’assessore si trova agli arresti domiciliari per quanto accaduto.