Il deputato della Lega in Aula con la febbre a 37,7? «No, ero solo accaldato per il giardinaggio»

Nel tardo pomeriggio di ieri, 24 aprile, ha tenuto banco una questione di sicurezza e di salute personale a Montecitorio. Un deputato della Lega, Giuseppe Basini, sarebbe entrato alla Camera con 37,7 di febbre, quando il limite consentito dalle nuove regole per l’ingresso in Aula è di 37,4. La temperatura sarebbe stata misurata dai termoscanner all’ingresso del palazzo, come ormai è prassi. Tuttavia, il deputato ha voluto partecipare lo stesso ai lavori della Camera che nella giornata di ieri ha approvato il decreto Cura Italia.

Deputato con febbre a Montecitorio? La versione di Giuseppe Basini

Sempre nel corso della seduta, Giuseppe Basini è stato ripreso dalla presidente di turno della Camera Maria Elena Spadoni per il fatto di non indossare la mascherina. Il dispositivo di protezione è stato indossato soltanto in un secondo momento. Il parlamentare leghista si è mostrato critico nell’utilità della mascherina in questa fase dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di coronavirus.

Dopo aver partecipato alla seduta, il deputato è rientrato presso la propria abitazione, non misurando la febbre per un controllo. La notizia si è diffusa immediatamente tra i parlamentari che, preoccupati, hanno chiesto chiarimenti al questore di turno Gregorio Fontana, che ha cercato di parlare con il deputato.

In serata, tuttavia, diverse agenzie di stampa riportano le parole di Giuseppe Basini. Quest’ultimo si è difeso affermando di non avere la febbre e che, comunque, a Montecitorio gli era stato chiesto soltanto se fosse accaldato, visto che era rosso in viso. «Lo ero – ha affermato – semplicemente perché avevo fatto giardinaggio». La questione sembra essere chiusa qui, anche se non si esclude che ulteriori approfondimenti potranno essere effettuati nelle prossime ore.