Le soluzioni individuate sia per la casa, sia per il giardino

Decorazioni natalizie: i 10 must have che non potete farvi mancare

Il Natale è alle porte ed è arrivato il momento di pensare ad addobbare casa per le feste. La scelta delle decorazioni natalizie non è delle più semplici, in quanto in commercio è possibile trovarne davvero tante, dalle più tradizionali a quelle moderne e super colorate, in grado di soddisfare tutte le esigenze e tutti i gusti.

Chi cerca addobbi da esterno potrà ad esempio puntare sulle luci a forma di pupazzo di neve o di renna, mentre per l’interno sono perfette decorazioni natalizie come villaggi in movimento e gnomi da sistemare in punti strategici della casa.

Per aiutarvi nella scelta, vi presentiamo in questo articolo le 10 decorazioni che non possono mancare in casa o in giardino durante le feste natalizie.

Dalle palline alle stelle di luce, ecco le 5 migliori decorazioni natalizie per interni

Ecco le 5 decorazioni a cui non dovete rinunciare per addobbare l’interno di casa vostra:

Le campane per l’albero di Natale: le campanelle, realizzate con svariati materiali e arricchite da nastri di tessuto colorato, sono ideali per addobbare l’albero di natale. In commercio è possibile trovarne di svariate dimensioni e in tantissimi colori; I villaggi di Natale con parti in movimento: capaci di far sognare grandi e piccini, i villaggi con parti che si muovono da sole possono essere utilizzati per arricchire il presepe oppure possono venire posizionati ai piedi dell’albero; La ghirlanda di Natale: un classico delle decorazioni natalizie che non può assolutamente mancare in casa durante le feste. Tra le tante disponibili è possibile trovare sia quelle tradizionali, di colore verde e decorate con pigne e nastri, sia quelle più moderna. La scelta dovrà essere effettuata in base al vostro gusto, ma anche al tema scelto per gli addobbi delle feste; La stella illuminata: la stella è un vero e proprio must have del natale. Posta in cima all’albero o utilizzata per illuminare la stanza a festa, ravviverà subito lo spirito del Natale; Le palline per l’albero di natale: date un tocco speciale al vostro albero appendendovi tantissime palline colorate. Assicuratevi di scegliere quelle della giusta dimensione e abbinate bene i colori.

Le decorazioni natalizie per il giardino

Dall’interno all’esterno, ecco quali sono i must have natalizi che non potete dimenticarvi di acquistare: