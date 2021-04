La bufala della festa della mamma che non ci sarà più se verrà approvato il ddl Zan

Tra i più accaniti oppositori del ddl Zan – che è stato calendarizzato in Senato e la cui discussione andrà avanti sotto la guida del presidente della commissione giustizia, il leghista Andrea Ostellari – c’è un sacerdote di Gatteo a Mare, don Mirco Bianchi. Quest’ultimo, da giorni, su Twitter sta avanzando una serie di argomentazioni che, secondo lui, dovrebbero impedire alla politica italiana di approvare la legge contro l’omotransfobia. Tra le varie argomentazioni proposte, che non hanno un aggancio con quello che è il testo del ddl, c’è anche la notizia per cui, se dovesse passare il ddl Zan in Senato, allora quella di quest’anno sarà l’ultima festa della mamma che si potrà festeggiare. Visto l’ampio seguito che il sacerdote ha su Twitter la presunta opposizione tra ddl Zan e festa della mamma è diventato argomento di discussione sui social network.

Si sta avvicinando la #FestaDellaMamma.

Potrebbe essere l’ultima se venisse approvato il #DdlZan. — don mirco bianchi (@mircoDmirco) April 28, 2021

Ddl Zan e festa della mamma: dove sta la connessione?

Non si capisce dove stia la connessione tra il testo del ddl Zan e la festa della mamma: il ddl che si discuterà in Senato parla di