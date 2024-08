Stanno per aumentare i prezzi dei prodotti su Temu e Shein?

Da tempo si parla di un provvedimento che la Commissione europea vorrebbe adottare per quel che riguarda i dazi da applicare nei confronti degli e-commerce cinesi. Una mossa che seguirebbe quanto già accaduto – e in vigore dallo scorso 5 luglio – per le automobili elettriche prodotte in Cina e importante negli Stati membri dell’Unione Europea. Qualora, come più volte indicato dalla Ursula von der Leyen, si proseguisse in questa direzione, le piattaforme come Temu, Shein e Ali Express perderebbero quel vantaggio competitivo che consente loro di vendere prodotti a basso costo nel Vecchio Continente. Dunque, si prospetta un aumento dei prezzi della merce acquistata su queste app.

Dazi e-commerce cinesi, cosa potrebbe cambiare?

Al momento, infatti, la legge europea non prevede il pagamento delle tasse doganali (e di alcune imposte locali) per i prodotti importati in Europa da mercati extracomunitari. Questo vantaggio fiscale – che, inevitabilmente, si riflette anche sul prezzo di vendita dei prodotti (al netto delle criticità sulla qualità e la sicurezza degli stessi – vale per tutte le merci il cui valore commerciale (il prezzo di acquisto) non supera i 150 euro. Qualora si procedesse con l’imposizione dei dazi, come già accade da quasi un mese per le auto elettriche cinesi, quei prodotti non potrebbero essere più considerabili come duty free. Ma come reagiranno le aziende?

Per il momento, Shein e Ali Express non hanno ufficializzato piani d’azione. Temu, invece, ha iniziato a guardarsi intorno. Come riportato dal Financial Times, sarebbero in corso dei colloqui con i magazzini di logistica già presenti in Europa (e utilizzati, per esempio, per i prodotti venduti da Amazon) e anche negli Stati Uniti. Questo permetterebbe di ridurre i tempi d’attesa per le consegne, ma anche di evitare l’importazione di prodotti da Paesi extracomunitari, limitando al massimo gli effetti di questi dazi. Una mossa che viene monitorata dalla Commissione UE che nelle scorse settimane ha inserito la piattaforma nell’elenco delle VLOP, quelle che devono rispettare i paletti più rigidi e stringenti del DSA.