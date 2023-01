I dati sull’utilizzo di TikTok in Italia

Secondo gli ultimi dati Audiweb relativi a ottobre 2022 gli utenti unici mensili di TikTok sono più di 18 milioni. La Repubblica aveva riportato i dati Audiweb relativi ad aprile 2022, quando gli utenti unici mensili di TikTok erano circa 14,4 milioni. Audiweb è la società che rileva e distribuisce i dati di audience di internet in Italia e attraverso i report sui dati di audience giornalieri e mensili è possibile comprendere quanto sia stata costante e significativa la crescita di TikTok nel corso degli ultimi anni: alla fine del 2021 gli utenti unici mensili erano più di 10 milioni. Audiweb ha iniziato a includere i dati relativi a TikTok nei suoi report a partire da aprile 2021, quando gli utenti unici mensili erano 8,9 milioni. A settembre del 2021 TikTok ha comunicato di aver raggiunto il miliardo di utenti attivi ogni mese sull’applicazione a livello globale.

Secondo Passport-photo.online l’applicazione di TikTok è stata scaricato da oltre 3 miliardi di utenti da quando è stato lanciato nel 2016 e a partire dal 2022 il patrimonio netto del social network cinese è stimato a oltre 75 miliardi di dollari.

TikTok in Italia ha pubblico sempre più vario: l’opportunità per le aziende

Secondo Web Ranking gli utenti di TikTok continuano ad aumentare ma tra questi non ci sono solo persone giovani appartenenti alla cosiddetta Generazione Z, anzi, il pubblico su TikTok sta diventando sempre più diversificato: gli utenti di TikTok attivi mensilmente in Italia avrebbero un’età compresa tra i 13 e i 55 anni. Proprio perché le persone che utilizzano TikTok sono sempre di più e appartenenti a diverse fasce di età il social network cinese rappresenta un’opportunità per le aziende che possono sfruttare la piattaforma per farsi pubblicità e per far conoscere il proprio brand. Contenuti che vengono favoriti anche dal modo di cui funziona TikTok, cioè tramite un algoritmo.