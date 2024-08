Le perplessità sulla titolarità del trattamento dei dati sanitari affidata ad Agenas

Non c’è solamente una critica relativa all’assenza di un sistema comprovato per l’age verification. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel suo parere relativo al disegno di legge sull’intelligenza artificiale approvato a maggio dal Consiglio dei Ministri, ha sottolineato come nel testo ci sia una stortura relativa al trattamento dei dati sanitari dei cittadini. In particolare, si fa riferimento alla piattaforma che nascerà per la “fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale”. L’attenzione va all’attribuzione della titolarità del trattamento dei dati sanitari – relativamente a quanto indicato nel ddl AI – data in carico ad Agenas.

Prima di approfondire, occorre un piccolo excursus. Agenas è l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali istituita nel lontano 1993 per fornire un supporto operativo (anche a livello tecnico) relativamente alle politiche – in ambito sanitario – partendo dalle Regioni per poi arrivare allo Stato. Effettua attività di ricerca, monitoraggio (partendo dai singoli territori), oltre ad avere un ruolo importante per la valutazione, la formazione e l’innovazione. Quest’ultimo è il punto fondamentale: quando si parla di nuove tecnologie e piattaforme in ambito medico, appare immediato – per legge – il riferimento ad Agenas.

Dati sanitari AI Agenas, i dubbi del Garante Privacy

Dunque, dovrebbe essere tutto in linea con quanto scritto nel ddl AI approvato dal Consiglio dei Ministri e ora al vaglio delle Commissioni parlamentari prima dei passaggi al Senato e alla Camera. Ma non è proprio così: quando si parla di categorie particolari di dati, come quelli sanitari, occorre certezza sulla titolarità del trattamento. Il testo del disegno di legge (all’articolo 9) indica:

«Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l’assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto: a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita; b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti; c) agli utenti per l’accesso ai servizi sanitari delle Case di Comunità».

Dunque, si fa riferimento alla famosa piattaforma di intelligenza artificiale, con il progetto e lo sviluppo (oltre alla messa in servizio) nelle mani dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. E così, anche la titolarità del trattamento dei dati sanitari:

«La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l’erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L’AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all’interno della piattaforma».

Ed è qui il vulnus sottolineato dal Garante Privacy. Dopo aver sottolineato come sia necessario seguire il Regolamento sullo Spazio europeo dei dati sanitari (approvato nell’aprile scorso) per quel che riguarda l’anonimizzazione dei dati sanitari e il divieto di trasferimento degli stessi, ecco arrivare il riferimento a quella che – secondo l’Autorità – è una scorretta attribuzione:

«Suscita perplessità l’attribuzione della titolarità dei trattamenti effettuati attraverso la piattaforma a un ente strumentale quale AGENAS anziché al Dicastero cui il trattamento è complessivamente imputabile e che dispone dei correlati poteri provvedimentali e, lato sensu, decisori».

Perché dare la titolarità del trattamento dei dati sanitari a un’ente che agisce esclusivamente a livello pratico e non al Ministero (che controlla Agenas) della Salute che è il reale titolare del trattamento dei suddetti dati? Ora c’è da capire come il Parlamento e le Commissioni interverranno su questo aspetto molto delicato e vincolato – fin dalla stesura del testo approvato – al parere del Garante Privacy che, evidentemente, è negativo.