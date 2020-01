Il referendum sul taglio dei parlamentari sarà il 29 marzo prossimo

Abbiamo una data. Il 29 marzo prossimo non ci sarà soltanto il passaggio all’ora legale, ma sarà anche la data referendum sul taglio dei parlamentari. La riforma costituzionale, approvata a cavallo dei due governi di Giuseppe Conte, verrà messa in discussione due settimane prima di Pasqua, con una consultazione popolare più spostata verso l’inizio dell’anno che verso il periodo estivo. Anche questo potrebbe rappresentare un segnale per la tenuta del governo.

Data referendum sul taglio dei parlamentari: sarà il 29 marzo

Se, infatti, il pronunciamento della Corte Costituzionale sul referendum per chiedere il maggioritario alla Lega ha escluso la possibilità di effettuare una doppia consultazione, è pur vero che la data di primavera lascia spazio – molto – prima dell’estate e dell’inevitabile chiusura di agosto. Per scongiurare crisi estive, insomma, il governo punterebbe ad anticipare i tempi del referendum.

Ma la data potrebbe anche essere stata scelta per indicare una soluzione rapida alla questione che si sta trascinando avanti dall’inizio della legislatura. Obiettivo dichiarato del Movimento 5 Stelle è sempre stato quello di portare a termine la riforma sul taglio dei parlamentari (400 deputati e 200 senatori). Un probabile successo del sì al taglio dei parlamentari (nonostante la richiesta di un quinto dei senatori) potrebbe dare un po’ di respiro al Movimento 5 Stelle, devastato dal punto di vista elettorale dopo le ultime amministrative e in difficoltà in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia e in Campania.