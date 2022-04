Da oggi, in tutta Italia, si può effettuare il cambio di residenza online

Vi abbiamo raccontato, tempo fa, che dal primo febbraio 2022, alcuni comuni italiani (30) individuati d’intesa con Anci, avevano attivato il servizio per il cambio online di residenza o dimora dal portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). Da oggi, il servizio online verrà esteso a tutta Italia. Basterà recarsi sul portale dell’Anagrafe.

Leggi anche > Anagrafe digitale, al via il cambio di residenza online

Il nuovo servizio, che si somma alla possibilità di scaricare i certificati anagrafici, permetterà ai cittadini maggiorenni registrati nell’Anagrafe nazionale di richiedere via web: il cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune ad un altro nel territorio italiano, il rimpatrio dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, nonché il cambio di abitazione nello stesso Comune sul territorio nazionale. Dal primo febbraio il servizio online è stato disponibile solo per alcuni comuni, mentre da oggi questo è esteso a tutti gli altri. L’utente potrà accedere all’area riservata ai servizi per i cittadini – nel portale dell’Anagrafe – utilizzando la propria identità digitale (Carta d’Identità Elettronica, SPID, o CNS), e compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i membri del proprio nucleo familiare e inviarla direttamente al comune competente, seguendo le indicazioni presenti nell’area del servizio. Il servizio permette da oggi di inoltrare una richiesta per una nuova residenza, che riguarda il trasferimento in una nuova abitazione, anche laddove siano già presenti persone non appartenenti al proprio nucleo familiare, cioè con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi, o per una residenza in famiglia esistente, in un’abitazione dove sono presenti persone con cui si hanno vincoli di parentela o affettivi, indicando uno dei membri della famiglia in cui si entra a far parte. Inoltre, dalla propria area riservata è possibile consultare lo stato di avanzamento della domanda inviata e inserire una mail mediante la quale si riceveranno gli aggiornamenti.