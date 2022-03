Sul cyberbus le piccole imprese si difendono dagli attacchi informatici

Un attacco informatico simulato, messo a punto a bordo di un “cyberbus” posteggiato in piazza Fontane Marose a Genova, in Liguria: è l’esercitazione messa in atto la mattina di venerdì 4 marzo 2022 dai partecipanti al corso “Cybersecurity dalla consapevolezza all’approccio specialistico” organizzato dalla Camera di commercio di Genova e dal Centro di competenza – Start 4.0. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione regionale.

Si è concluso così un ciclo di 24 lezioni iniziate il 24 novembre 2021 e tagliate su misura per insegnare alle piccole e medie imprese, che spesso sono il “veicolo” attraverso cui i criminali informatici riescono a colpire e sottrarre i dati delle grandi aziende, come difendersi in modo efficace con contromisure tecnologiche e organizzative. I partecipanti si sono messi alla prova in un gioco di simulazione, seduti nel retro di un bus – ribattezzato appunto ‘cyberbus’ – come nei film di spionaggio, immedesimandosi nel ruolo di un criminale informatico che tenta di accedere a dati confidenziali.

Oltre alle operazioni militari sul terreno, continua anche la cyber-guerra lanciata dagli hacker contro Mosca. L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha denunciato di essere stata vittima di un “massiccio attacco hacker” ai suoi server durante la notte scorsa, informando che oggi la funzionalità del sito è stata ripristinata. La Roscosmos ha informato inoltre che nella base spaziale di Baikonur è in corso la rimozione del razzo Soyuz-2.1b, a bordo del quale ci sono 36 satelliti della costellazione OneWeb per le connessioni internet, il cui lancio era previsto per oggi. Nei giorni scorsi i rapporti fra l’agenzia spaziale russa e la OneWeb, con base nel Regno Unito, sono diventati progressivamente più tesi, fino alla decisione della OneWeb di sospendere i lanci dei suoi satelliti da Baikonur.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]