Attacco hacker a più grande azienda spaziale russa

Un “massiccio attacco” hacker ai server della più grande azienda spaziale russa, Energia, è stato sferrato nella serata di ieri da siti esteri e ora la funzionalità del sito è stata ripristinata. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Lo rende noto su Twitter l’agenzia spaziale russa Roscosmos. “Ieri sera – si legge nel tweet – gli specialisti di RSC Energia hanno registrato un massiccio attacco hacker DDoS al sito Web della società da vari indirizzi IP dall’estero. Ora il sito funziona stabilmente, l’infrastruttura e tutte le sezioni del sito sono sotto il controllo di specialisti”.

Oltre alle operazioni militari sul terreno, continua anche la cyber-guerra lanciata dagli hacker contro Mosca. L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha denunciato di essere stata vittima di un “massiccio attacco hacker” ai suoi server durante la notte scorsa, informando che oggi la funzionalità del sito è stata ripristinata. La Roscosmos ha informato inoltre che nella base spaziale di Baikonur è in corso la rimozione del razzo Soyuz-2.1b, a bordo del quale ci sono 36 satelliti della costellazione OneWeb per le connessioni internet, il cui lancio era previsto per oggi. Nei giorni scorsi i rapporti fra l’agenzia spaziale russa e la OneWeb, con base nel Regno Unito, sono diventati progressivamente più tesi, fino alla decisione della OneWeb di sospendere i lanci dei suoi satelliti da Baikonur.

