La curiosa “medicina” del presidente bielorusso contro il Coronavirus

Il Presidente bielorusso è apparso in Tv per dare ai cittadini la sua "ricetta" contro la diffusione del nuovo Coronavirus

Il Covid-19 fa sempre più paura, anche al di fuori dell’Unione Europea. E se il virus è ancora in larga parte sconosciuto, non mancano le ricette per frenarne la diffusione, anche le più curiose. La palma del suggerimento più curioso in questo senso viene dal Presidente bielorusso Alexander Lukashenko che ha incoraggiato, secondo quanto riporta il quotidiano “The Moscow Times, i cittadini a lavorare in campagna e guidare trattori come mezzo per contrastare il nuovo coronavirus. Lukashenko, già ex dirigente sovietico e direttore di un Sovchoz (azienda agricola statale tipica dell’URSS) lo ha detto nel corso di un programma TV aggiungendo che non deve esserci assolutamente “nessun panico” riguardo alla possibile epidemia.

«Avete bisogno di lavorare, soprattutto se in un piccolo villaggio» ha aggiunto il Presidente bielorusso aggiungendo «È bello guardare in televisione persone che lavorano su trattori e non parlano di Coronavirus. Il trattore curerà tutti, i campi cureranno tutti» ha concluso.

La Bielorussia è molto famosa tra gli stati dell’ex Unione Sovietica per la produzione di trattori. Il Paese ha riportato finora appena 36 casi di coronavirus su una popolazione di 9 milioni di persone. Anche in questo Stato, al confine con Polonia e Russia, i timori legati alla diffusione del virus sembrano non mancare. È improbabile che vengano sopiti dall’appello bucolico di Lukashenko che ha provato a giocare la carta della tradizione per far fronte a un virus ignoto. Un virus con il quale i cittadini di ogni parte del mondo sono tenuti ormai a confrontarsi.