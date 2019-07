Continua la battaglia per fare giustizia nel nome di Stefano Cucchi, il ragazzo morto finché si trovava in custodia cautelare dopo l’arresto per spaccio. Ora la magistratura sta nuovamente indagando in merito al depistaggio delle indagini, al seguito delle dichiarazioni fatte dal superteste Riccardo Casamassima. All’interno di questa inchiesta sono stati rinviati a giudizio 8 carabinieri.

Caso Cucchi, altri 8 carabinieri rinviati a giudizio per l’inchiesta sul depistaggio delle indagini

Gli otto carabinieri sono indagati a vario titolo per i reati di falso, omessa denuncia, calunnia e favoreggiamento. Inizierà quindi il 12 novembre il quarto processo sul caso della morte di Stefano Cucchi, per chiarire le responsabilità dei carabinieri che, stando alle accuse, avrebbero sviato le indagini sulla morte del ragazzo.