Conclusa la prima parte delle consultazioni al Colle. Ad aprire il secondo giro di colloqui è stata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che è rimasta a colloquio con il Capo dello Stato per poco rispetto al successivo Roberto Fico. Il grillino era entrato nella rosa di nomi come potenziale nuovo Presidente del Consiglio: una indiscrezione però smentita dallo stesso la mattina successiva, in cui ha garantito che sarebbe rimasto nel suo ruolo di presidente della Camera. La consultazione con lui è durata molto più a lungo di quella avvenuta con la presidente del Senato.

Crisi di governo, concluse le consultazioni con Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico

Roberto Fico non è solo il presidente della Camera, ma è una figura chiave all’interno del Movimento 5 Stelle. Divenuto leader di una ala interna al Movimento, il suo nome era stato dato come possibile per il nuovo incarico a Presidente del Consiglio, complice anche la moderatezza dimostrata nel suo incarico. Una possibilità che lui stesso ha allontanato, ma il lungo colloquio con il Capo dello Stato fa pensare che il suo ruolo nella risoluzione di questa crisi di governo non è affatto marginale. Alla fine della consultazione, così come aveva fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Fico non si è fermato a parlare con la stampa, evitando di rilasciare qualsiasi dichiarazione come da prassi istituzionale. Ora è il turno dei rappresentanti del Gruppo Misto.

(credits immagine di copertina:ANSA/GIUSEPPE LAMI)