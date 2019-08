C’è un lato serio e concreto e uno virtuale e ridicolo nella crisi diplomatica in atto tra Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron. I due si stanno scontrando a distanza sull’emergenza degli incendi in Amazzonia, e a peggiorare la situazione ci ha pensato un commento del presidente brasiliano ad un post non cortese nei confronti della Première dame.

Crisi diplomatica tra Bolsonaro e Macron, colpa dell’Amazzonia e di un commento su Facebook

Le polemiche tra i due presidenti vi è la questione dei roghi in Amazzonia. Emmanuel Macron ha infatti messo sotto accusa le politiche di Jair Bolsonaro, invitando anche i G7 riunitisi a Biarritz a discutere dell’emergenza. Tra i 7 grandi però, non figura Bolsonaro, il quale si è risentito attaccando Macron di avere una mentalità colonialista. Di risposta, l’Eliseo ha contrattaccando accusando Bolsonaro di aver mentito sulla sua volontà di impegnarsi attivamente a favore dell’ambiente, e ha minacciato, o pre-annunciato, di opporsi all’accordo Ue-Mercosur.

Una diatriba già abbastanza complessa e dalle pericolose conseguenze, di certo non ci voleva anche la schermaglia social. Un ragazzo ha infatti creato un meme per spiegare, nella sua versione, il reale motivo dell’avversione di Macron nei confronti di Bolsonaro. Mettendo a confronto una foto dei due presidenti con le rispettive compagne, ha scritto «Adesso capite perché Macron perseguita Bolsonaro?». Una battuta inadeguata e anche di cattivo gusto: la compagna di Emanuel Macron, Brigitte (66 anni), è ritratta non proprio in una delle sue espressioni migliori, a differenza della ben più giovane Michelle, 37 anni.

Ma l’inghippo non sta tanto nel post, quanto nel fatto che Jair Bolsonaro in persona abbia risposto al meme con un commento troppo sarcastico: «Non umiliarlo, hahaha». Non è tardata la replica di Macron che durante la conferenza stampa del G7 ha commentato l’accaduto dicendo che «è una cosa triste per il Brasile, le donne brasiliane devono essere tristi, sono sicuro che provano vergogna. Questi sono attacchi irrispettosi».

(credits immagine di copertina: Jair Bolsonaro (sx) © O Globo/GDA via ZUMA Wire ; Emmanuel Macron (dx) © Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA Press)