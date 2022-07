Criptovalute, l’Ue si muove per frenare il ‘selvaggio west’

L’Unione Europea si è mossa per tenere a freno il “selvaggio west” delle criptovalute concordando una serie rivoluzionaria di regole per il settore, aumentando la pressione anche sul Regno Unito e sugli Stati Uniti affinché agiscano. È quanto ha riportato il sito theguardian.com.



LEGGI ANCHE –> Gli hacker rubano 80 milioni di dollari al progetto di criptovaluta Beanstalk

I rappresentanti del parlamento europeo e degli stati dell’Unione Europea hanno firmato un accordo che contiene misure per proteggersi da abusi e manipolazioni di mercato e richiedono che le aziende di crittografia forniscano dettagli sull’impatto ambientale delle loro risorse. «Oggi mettiamo ordine nel selvaggio west delle criptovalute e stabiliamo regole chiare per un mercato armonizzato», ha affermato Stefan Berger, l’eurodeputato tedesco che ha guidato i negoziati per conto del parlamento. Riferendosi al recente crollo dei prezzi delle criptovalute, Berger ha aggiunto: «Il recente calo del valore delle valute digitali ci mostra quanto siano altamente rischiose e speculative e che è fondamentale agire». La legge sui mercati delle criptovalute (MiCA) del Parlamento europeo dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2023. A livello globale, le criptovalute sono in gran parte non regolamentate, con gli operatori nazionali nell’Unione Europea tenuti solo a mostrare i controlli per combattere il riciclaggio di denaro. La mossa dell’Unione Europea è arrivata in mezzo a ulteriori turbolenze nel mercato degli asset digitali quando Voyager Digital, un broker di criptovalute, ha affermato di aver sospeso prelievi, scambi e depositi sulla sua piattaforma. L’amministratore delegato di Voyager, Stephen Ehrlich, ha affermato che la mossa offre alla società “tempo aggiuntivo per continuare a esplorare alternative strategiche con varie parti interessate”. Criptovaluta è il termine per un gruppo di asset digitali che condividono la stessa struttura sottostante del bitcoin: una “blockchain” pubblicamente disponibile che registra la proprietà senza avere alcuna autorità centrale di controllo.



[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]