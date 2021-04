Come scegliere la protezione solare per l’estate?

Il sole oltre ad offrire alla nostra pelle tantissimi benefici, migliora il nostro umore e può condizionare l’andamento delle giornate. è fondamentale per la sintesi della vitamina D, responsabile dell’assorbimento di calcio. Inoltre svolge un ruolo anche per il corretto funzionamento del sistema nervoso, del sistema immunitario e della contrazione muscolare.

Concedersi un po’ di sole è dunque una buona abitudine e, con l’avvicinarsi dell’estate, affiora il desiderio di godersi un po’ di tintarella per raggiungere la tanto sognata abbronzatura perfetta. Allo stesso tempo dovremo fare attenzione a non sottovalutare i rischi dovuti dall’eccessiva esposizione e ricordarci di avere a portata di mano la protezione solare giusta per proteggere la nostra pelle.

Come acquistare la protezione solare adatta alla nostra pelle

Per prevenire tutti gli eventuali rischi dovuti dall’esposizione al sole, oltre al non esagerare con i tempi, è necessario scegliere i prodotti giusti. Su www.farmaciaigea.com è disponibile un’ampia scelta di protezioni solari, adatte per ogni tipo di pelle ed esigenza. In questo negozio online è possibile selezionare i prodotti in base alla loro tipologia, in base al produttore e alla fascia di prezzo.

Ma qual è il prodotto giusto per la nostra pelle? Osservando i vari prodotti, noteremo la sigla SPF. Questa acronimo sta a significare “Fattore di protezione solare” ed indica la capacità di filtrare i raggi UVB: logicamente più alto è il numero e più la protezione solare è in grado di bloccare i raggi. Per una protezione a schermo totale, si può fare affidamento su degli stick formulati appositamente per proteggere alcune zone particolarmente sensibili come cicatrici o piccoli nei.

Come si suddividono i raggi solari

I raggi solari si dividono in tre differenti tipi:

UVB : questa tipologia di raggi colpisce tutta la nostra cute ma solo una parte raggiunge il derma . Sono loro ad indurre la produzione di melanina contribuendo a un tipo di abbronzatura duratura . Tuttavia, sono considerati molto dannosi e possono causare a lungo andare dei seri problemi per la nostra salute, soprattutto per chi una pelle sensibile;

: questa tipologia di raggi colpisce tutta la nostra cute ma . Sono loro ad contribuendo a un tipo di . Tuttavia, e possono causare a lungo andare dei seri problemi per la nostra salute, soprattutto per chi una pelle sensibile; UVA: l’abbronzatura a questo tipo di raggi è diretta, è più rapida ma allo stesso tempo dura di meno . I raggi UVA penetrano con più facilità e più in profondità nella nostra pelle e sono responsabili dell’invecchiamento cutaneo , provocandone la comparsa di rughe e la perdita di tono;

l’abbronzatura a questo tipo di raggi è diretta, è . I raggi UVA penetrano con più facilità e più in profondità nella nostra pelle e , provocandone la comparsa di rughe e la perdita di tono; UVC: questi raggi sarebbero molto dannosi per la nostra salute, ma vengono bloccati e assorbiti dallo strato di ozono nell’atmosfera.

Quali sono i danni provocati dal sole?

Se è vero che il sole può essere uno degli alleati della nostra salute, allo stesso tempo un’esposizione eccessiva ai suoi raggi può risultare davvero dannosa. Stare troppo tempo sotto al sole può causare dei rischi per la nostra pelle, che oltre alle patologie più gravi, può essere la causa dell’invecchiamento precoce cutaneo e la conseguente perdita di elasticità e idratazione dei tessuti.

Ovviamente, le radiazioni ultraviolette hanno un effetto diverso in base al tipo di pelle. Se la nostra carnagione è chiara e sensibile, senza le giuste precauzioni i raggi solari metteranno a dura prova la pelle, provocando piccole o grandi ustioni a seconda del tempo passato sotto al sole. Al contrario, se abbiamo una carnagione più scura, la nostra abbronzatura sarà più veloce, duratura e soprattutto risentiremo meno degli effetti dei raggi solari.

Ma a prescindere dalla tonalità della nostra pelle, dovremo scegliere una crema solare