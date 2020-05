La strada è ancora lunga, ma sembra tuttavia avvicinarsi il traguardo che consentirebbe di archiviare, una volta per tutte, l’incubo Covid-19. Sì, perché mentre continua, febbrile, la ricerca di un vaccino che consentirebbe a tutti di tornare alle nostre vite, la società americana di biotecnologia “Moderna” ha reso noti i primi risultati sulla sperimentazione di un potenziale vaccino contro il Cocid-19. E i risultati sembrano essere al momento positivi.

La società statunitense di biotecnologia Moderna ha annunciato che i primi risultati della sua sperimentazione sul potenziale vaccino per il coronavirus sono stati “positivi”. Nella Fase 1 dei test, tutti quelli che sono sottoposti al potenziale vaccino avrebbero sviluppato anticorpi contro la malattia, mentre il farmaco sembrerebbe, al momento, sicuro e ben tollerato da tutti i pazienti. Risultati che dovranno essere però confermati dalla Fase 2 e dalla Fase 3 dello studio, portati avanti su campioni più significativi e gruppi di controllo. In tutto il mondo intanto è corsa contro il tempo per arrivare a fermare l’epidemia da nuovo coronavirus. La sfida è quella di provare a sintetizzare un potenziale vaccino entro la fine dell’anno, o addirittura prima, in modo da prevenire una potenziale seconda ondata di epidemia che sarebbe molto costosa per tutto il mondo, sia in termini di vite umani, che in termini economici.