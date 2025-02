Cos’è una CDN, come funziona e come protegge i dati distribuiti

Le CDN sono fondamentali per la tenuta di internet e – con la diffusione del calcio in streaming e di servizi come Dazn – abbiamo visto bene cosa succede se non funzionano. Con il potenziamento delle CDN cui il calcio ha fatto da traino negli ultimi anni, il termine è entrato sempre più nel linguaggio comune e oggi puntiamo a spiegare cos’è una CDN e come funziona.

Una CDN o Content Delivery Network è un servizio che distribuisce contenuti su più server, riducendo i tempi di caricamento delle pagine web e migliorando l’esperienza degli utenti. Quando un utente richiede una pagina web, la richiesta viene instradata al server CDN più vicino, che fornisce il contenuto. Le CDN utilizzano anche tecniche di caching per salvare le pagine web e i contenuti statici, migliorando ulteriormente le prestazioni del sito.

Le principali funzioni di una CDN includono una riduzione dei tempi di latenza (poiché il contenuto è memorizzato su server in più località, gli utenti possono ottenere il contenuto da un server più vicino, riducendo la distanza fisica e il tempo di risposta); la scalabilità, dal momento che durante i picchi di traffico la CDN distribuisce il carico tra più server, evitando sovraccarichi su un singolo server; l’affidabilità. Se, infatti, un server della CDN ha un problema, la rete può automaticamente indirizzare le richieste verso altri server operativi, migliorando la resilienza e la disponibilità dei contenuti. Inoltre, grazie alla CDN è possibile effettuare una ottimizzazione dei costi di banda: dal momento che i contenuti sono distribuiti tra più server, l’utilizzo della banda larga è più efficiente, riducendo i costi operativi per il proprietario del sito.

Come proteggere i tuoi dati con una CDN

Dopo aver chiarito cos’è una CDN è fondamentale sapere che questi sistemi proteggono i dati distribuendoli su server diversi, quindi, andando a ridurre il rischio di perdita di dati in caso di guasto hardware. Inoltre, le CDN offrono spesso anche servizi di sicurezza aggiuntivi, come protezione da attacchi DDoS e firewall applicativi. Utilizzando una CDN, i dati dei tuoi utenti saranno protetti e il tuo sito web sarà più resistente a eventuali attacchi informatici.

Le CDN sono state, in passato, bersaglio di attacchi informatici, tra cui quelli mirati ai servizi Cloudflare, Akamai e Fastly. Questi attacchi hanno causato problemi a molte grandi aziende che utilizzavano questi servizi, interrompendo i loro siti web e causando perdite finanziarie. È importante tenere in considerazione questi rischi e assicurarsi che la CDN scelta offra un alto livello di sicurezza.

Gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) sono un tipo di attacco informatico che mira a sovraccaricare i server del sito web con un grande numero di richieste. Per difendersi dagli attacchi DDoS, è importante utilizzare una CDN che offra protezione da questi attacchi, utilizzare firewall applicativi e limitare il traffico in ingresso dai paesi a rischio. Gli attacchi DDoS, infatti, spesso generano picchi di traffico inaspettati. Una CDN, con la sua capacità di gestire il traffico distribuito, è in grado di assorbire e smistare questi picchi. Molte CDN sono progettate per gestire enormi volumi di richieste, il che le rende più resistenti agli attacchi DDoS rispetto ai server tradizionali.

Alcune CDN offrono strumenti di sicurezza avanzati, come il filtraggio del traffico per identificare e bloccare richieste dannose. Possono rilevare traffico sospetto, come un volume eccessivo di richieste provenienti da indirizzi IP noti o da bot, e impedire che queste richieste raggiungano i server di origine. Inoltre, le CDN moderne integrano soluzioni di firewall applicativi (WAF) o altre difese avanzate. Queste soluzioni analizzano e filtrano il traffico in tempo reale per individuare e fermare attacchi DDoS, così come altre minacce come iniezioni SQL o script dannosi.

Sicurezza informatica e CDN

Le CDN offrono servizi di sicurezza informatica per proteggere i dati degli utenti e prevenire gli attacchi informatici. Tuttavia, è importante scegliere una CDN affidabile e adeguata a seconda delle esigenze, garantendo la massima protezione dei dati. È anche importante utilizzare password sicure, utilizzare una crittografia HTTPS e aggiornare regolarmente il software del sito web per ridurre il rischio di vulnerabilità. Inoltre, è consigliabile utilizzare una soluzione di backup per garantire il ripristino dei dati in caso di perdita o danneggiamento.

Per garantire la massima sicurezza, è anche importante scegliere una CDN che offre servizi di monitoraggio costante dei propri server e dei propri servizi. Questo permette di rilevare eventuali anomalie e problemi in tempo reale, per intervenire prontamente e prevenire eventuali attacchi informatici.

Inoltre, è importante ricordare che la sicurezza informatica è una responsabilità condivisa tra l’utente e il fornitore di servizi. Gli utenti devono essere consapevoli delle pratiche di sicurezza informatica e seguire le migliori pratiche, come l’utilizzo di password sicure e l’aggiornamento regolare del software del proprio dispositivo.