Cosa sta succedendo alla dark mode di Facebook per iOS?

Che fine sta facendo la dark mode Facebook? Stiamo parlando dell’interfaccia in modalità scura di Facebook per iOS che, a quanto pare, per molti utenti sta sparendo. Le segnalazioni sono state fatte in primis dagli utenti – che hanno iniziato a notare il fatto che stesse letteralmente sparendo – e sono poi state confermate da portali di settore. Non è stata data – attualmente e almeno per ora – nessuna spiegazione in merito alla questione.

Dark mode Facebook iOS, che succede?

how come my facebook ain’t dark mode anymore — sace (@dbau_) May 30, 2022

Il portale 9to5Mac ha provato a indagare rispetto alla situazione evidenziando come Facebook non abbia, per ora, fornito nessun tipo di spiegazione e ipotizzando – anche a partire da questo – che si tratti di un bug. Non ci sono, per ora, idee delle tempistiche di risoluzione della questione – che comunque va avanti almeno da un paio di giorni -. Le segnalazioni su Twitter si susseguono e c’è chi dice (tra le altre cose) che capita che la modalità dark si attivi da sola.

I problemi emergono dal momento in cui si accede alla modalità scura in-app che – quando non ci sono problemi – è attivabile a partire dal menù Impostazioni. La modalità scura sembrerebbe non essere più supportata a livello di sistema e non più attivabile in molti casi. Quello che, secondo quanto emerge, ha tutte le carte in regola per essere un bug, non dovrebbe essere grave ma crea problemi di incoerenza visiva parecchio stridenti. I problemi si notano soprattutto quando la modalità scura è attivata su iPhone e iPad.

L’ipotesi finale, quindi, è che uno degli ultimi aggiornamenti abbia causato la scomparsa involontaria della dark mode. Scomparsa che, considerato che questo tipo di aggiornamento viene rilasciato ogni 5-7 giorni, dovrebbe essere risolto in breve tempo.